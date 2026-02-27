Claves de los Premios Goya: horarios, actuaciones y dónde ver la alfombra roja y la gala

Varios «cabezones» de Goya por las calles de Barcelona con motivo la 40ª edición de los Premios Goya, del 28 de febrero

La gran cita del cine español alcanza su 40ª edición: radiografía con la duración de la ceremonia, famosos que entregarán los ‘cabezones’ y artistas que cantarán

Los Premios Goya, la gala anual donde la Academia de Cine de España reconoce lo mejor del séptimo arte nacional, se celebran este sábado 28 de febrero de 2026 en Barcelona. Se trata de una ocasión histórica: la edición número 40, consolidando cuatro décadas de premios entregados ininterrumpidamente desde 1987.

Siguiendo la tradición de descentralización iniciada en 2019, la ceremonia abandona Madrid un año más para trasladarse al litoral catalán, concretamente al Auditorio Forum CCIB de Barcelona, tras haber pasado recientemente por ciudades como Valladolid o Granada.

Cuándo y dónde ver la gala y la alfombra roja de los Goya

Desde las 19.00, EL PAÍS Vídeo ofrecerá la retransmisión con la alfombra roja y EL PAÍS revelará los entresijos y las claves que marcarán la ceremonia de este año. Además, La 1 de RTVE emitirá la gala en directo. La ceremonia comenzará en torno a las 22.00 horas de la noche y tendrá una duración de tres horas y media aproximadamente.

Actuaciones de los Premios Goya de la 40º edición

La Academia de Cine ha confirmado que la 40ª edición de los Goya será una auténtica celebración del talento musical actual. El escenario vibrará con las actuaciones de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano. Además, la propia maestra de ceremonias, Rigoberta Bandini, ofrecerá un número especial en una gala marcada por una fuerte presencia de artistas catalanes. Bandini (Paula Ribó) consolida así su idilio con los premios tras ganar el Goya en 2024 y su aplaudida versión de ‘El amor’ en la pasada edición.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya Carlos Luján (Europa Press)

Presentadores de los Goya 2026

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir la gala de los 40º Premios Goya. Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia, destacó en un acto que ambos afrontan su papel en la ceremonia con “ilusión” y “sentido de la responsabilidad”, así como el “honor” que supone asumir juntos este desafío, en el que confían en aportar su sello personal.

Tosar es uno de los actores más determinantes del cine español, es reconocido por su versatilidad y por interpretar papeles de gran intensidad dramática. Entre sus películas más representativas destacan Celda 211 (2009), Te doy mis ojos (2003), Mientras duermes (2011) y El desconocido (2015). A lo largo de su carrera ha ganado tres Goya: como mejor actor de reparto por Los lunes al sol (2003) y como mejor actor protagonista por Te doy mis ojos (2004) y Celda 211 (2010). Bandini, cantante, compositora, actriz de doblaje y dramaturga catalana, logró en 2024 el Goya a mejor canción original por su tema ‘Yo solo quiero amor’, compuesto para la película Te estoy amando locamente.

El CCIB se prepara para acoger la gala de los Premios Goya en Barcelona FIRA DE BARCELONA (FIRA DE BARCELONA)

Premios Goya: ¿quiénes entregan los ‘cabezones’?

Aunque la lista exacta por categorías se mantiene bajo llave hasta el último momento, la Academia ha confirmado la participación de más de 60 grandes nombres de la cultura y el deporte. Actores y actrices como Eduard Fernández, Laia Costa, Anna Castillo, Miki Esparbé, Rossy de Palma, Victoria Luengo, Irene Escolar, Paco León y Carlos Cuevas, y directores como J.A. Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Leticia Dolera y Carla Simón. La futbolista Alexia Putellas también subirá al escenario para entregar uno de los galardones.

La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026 Quique García (EFE)

Goya Internacional y Goya de Honor

La Academia entregará el Goya Internacional a la actriz Susan Sarandon (Nueva York, 79 años) por su “filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras que forman parte de la cultura popular” como El ansia, Pena de muerte, Rocky Horror Picture Show o Thelma y Louise.

El Goya de Honor de esta edición se entregará al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria, que abarca cine, literatura y periodismo. Entre sus películas más destacadas se encuentran ‘La Regenta’ (1974), ‘Remando al viento’ (1988) o ‘Don Juan en los Infiernos’ (1991).

¿Cuánto dinero recibe el ganador de un Goya?

Los ganadores de los Premios Goya no reciben ninguna cantidad de dinero en efectivo, ya que se trata de un reconocimiento honorífico sin dotación económica. El galardón —conocido popularmente como el “cabezón”— es una pieza artística de gran valor simbólico que se ha llegado a encontrar en mercados de reventa como Wallapop, en el que se ha llegado a tasarse en torno a los 12.000 euros o réplicas a partir de 12 euros. Las bases de los Goya establecen claramente que el reconocimiento no conlleva compensación económica ni importe en metálico.