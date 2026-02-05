Alexia Putellas: “Me genera curiosidad cómo piensan ahora las jóvenes. Hablo mucho con ellas”

Alexia festeja el segundo tanto del Barça en la final de la pasada Supercopa de España ante el Real Madrid.

La capitana azulgrana se explaya sobre su momento actual y el ambiente del vestuario antes del clásico frente al Real Madrid de cuartos de la Copa de la Reina

Alexia Putellas (Mollet del Vallès; Barcelona, 32 años) aparece en la pantalla con el 11, su dorsal, como nombre de usuario. Sonríe. Afronta la videollamada relajada, cómoda. El presente la sitúa en el centro de todo sin que parezca pesarle. Está cerca de cumplir 500 partidos con el Barcelona y a siete goles de convertirse en la segunda máxima goleadora de la historia del club, solo por detrás de Leo Messi. Pero su momento trasciende lo deportivo. Acaba de lanzar una exclusiva campaña con Nike, con sus botas personalizadas con un logotipo propio que une la A de su nombre con el número 11. Se adivina una corona. Un guiño a su apodo: La Reina. En apenas 24 horas, esa nueva línea de ropa prácticamente se agotó. Putellas ha cambiado la historia del fútbol, también del marketing. Y lo vive con “naturalidad”. Hace unos días levantó la Supercopa de España ante el Real Madrid, el primer objetivo de los cuatro títulos de esta temporada. Para seguir luchando por ellos, tendrá que pasar este jueves por los cuartos de final de la Copa de la Reina, de nuevo ante el Madrid (21.00, Teledeporte). Es la máxima goleadora de los clásicos. Precisamente, con 11 tantos.

Pregunta. ¿Qué significa el 11 para usted?

Respuesta. ¿Sabes cuando algo te llama la atención por primera vez y no entiendes mucho por qué? Pues es eso. Después lo vi en Rivaldo. Normalmente, se asociaba a jugadores zurdos, y yo soy zurda. Y luego veía siempre, de pequeña, que todo el mundo se peleaba por el 10… a mí no me interesaba absolutamente nada, y solo deseaba que pasaran al siguiente número para quedármelo yo. Es esa conexión. Siempre es el número que he querido elegir. Y también hay otras cosas, como que en un equipo juegan 11.

P. Cuando alguien ve el 11, piensa en Alexia.

R. Forma parte de mi identidad.

P. ¿Cuál es esa identidad?

R. Lo que ves es lo que soy. Es mi pasión, el día a día, el creer que aún puedo mejorar mucho, ser mejor jugadora, levantarme con energía pensando en pelear y disfrutar también del proceso.

P. ¿Está en uno de los mejores momentos de su carrera?

R. Uno de los mejores, sí, pero en el mejor creo que aún no. Está por llegar.

P. ¿Y cómo se siente?

R. Muy bien, por suerte, y espero no gafarlo, Las lesiones me están respetando, que es muy importante para una jugadora porque te da esa regularidad. Me siento con confianza, siento que el cuerpo técnico y mis compañeras confían mucho en mí. Estoy muy focused en los objetivos y, sobre todo, disfrutando cada día.

P. ¿Cómo ha logrado mantener la constancia durante tantos años?

R. Hay algo de locura, porque si no… Exprimirte cada día durante muchos años tiene que partir de una base de que te apasiona hacer eso. Si no, llega un momento que es normal relajarte o tirar la toalla y decir: “Mira, yo paso de estar sufriendo”. Encontrar un poco el amor a ese sufrimiento de llevarte al límite creo que ha sido clave. Tanto que creo que, si no hiciera eso, me aburriría jugando.

P. Esta temporada se ve a un vestuario muy unido. Como capitana, ¿hace de nexo?

R. Nos conocemos de mucho tiempo. Las bases de ética del vestuario, exigencia y compromiso, se han ido construyendo año tras año. Y no porque yo sea la capitana. Creo que es una cosa de mucha gente, muchas personalidades y maneras de liderar han dado este resultado: un equipo que está cómodo en la exigencia, que la disfruta, que también es importante, y que siente la presión como un privilegio. Hay un ambiente laboral muy cómodo. Y cuando viene un título, mucho más.

P. Claudia Pina nos dijo que esta unión es fundamental para lograr el éxito.

R. Claro, este es un deporte de equipo. Debes tener esas habilidades emocionales, no solo contigo misma, también con la de al lado. Y no es que sea importante: es que la necesitas. Es una cuestión de sumar esfuerzos y cuantos más esfuerzos sumes para la misma causa, muchas más posibilidades de éxito. Es importante preocuparte por la de al lado, aunque sea un gesto egoísta. A todas nos une un objetivo: ganar.

Imagen promocional de la última campaña de Nike con Alexia Putellas.

P. Ahora el vestuario está repleto de jugadoras muy jóvenes.

R. Un deporte en equipo te permite conocer otras personas, disfrutar de otros aprendizajes. Me genera curiosidad la manera de pensar que tienen ahora las jóvenes. Hablo mucho con ellas. Esa fusión de la gente más veterana y más joven es algo muy chulo que le está pasando al equipo.

P. ¿Ve en ellas a la Alexia de 18?

R. Veo esa inocencia. Hay momentos de la carrera en los que, por diferentes circunstancias, por lesiones, porque encadenas malas rachas o por palos que te dan, que a lo mejor te desencantas. Pero cuando superas ese bache, vuelves a esa pureza del por qué has empezado a jugar. Con las más jóvenes estoy en esa misma relación que hay entre el fútbol y yo, que es pura, que no hay nada más que eso que me importe. Y eso nos une.

P. ¿Sacan una parte más desconocida de usted, más desinhibida y cariñosa?

R. Para el equipo es importante que todo el mundo se sienta seguro de mostrarse como es. Y ellas me lo transmiten así. Dentro del campo soy súper exigente, igual que ellas; fuera cada una tiene una personalidad, unas inquietudes. Lo importante es lo que pasa cuando estamos juntas.

P. ¿La vacilan como Vicky López?

R. No, no me vacilan. Pero estaremos todos de acuerdo en que el humor de las nuevas generaciones no es el mismo que el nuestro. Es diferente. Y yo me lo paso muy bien con todas.

P. Renovó hasta verano de 2026, aunque en su contrato hay un año extra opcional. Patri Guijarro dijo que no se imaginaría un Barça sin usted.

R. Agradezco sus palabras porque encima lo dice una pedazo de jugadora, historia y presente del Barça, que es mi compañera y amiga. Pero el Barça es mucho Barça. Siempre han pasado y seguirán pasando muchas jugadoras. Y el Barça seguirá ahí.