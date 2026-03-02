Tom Holland y Zendaya se han casado en secreto, según confirma el estilista y amigo de la actriz

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de ‘Spiderman: De vuelta a casa’, pero fue en 2021 cuando iniciaron su relación sentimental. A pesar de que son habituales en las alfombras rojas, han llevado con total discreción su noviazgo

Si algo caracteriza a la relación de Tom Holland (Kingston-upon-Thames, 29 años) y Zendaya (Oakland, 29 años) es la discreción. La pareja, que se conoció en 2016 durante el rodaje de Spiderman: De vuelta a casa, siempre ha querido mantener su historia de amor lejos de los focos. Tanto es así que se supo que estaban comprometidos por el inmenso anillo de compromiso que lució la actriz en la gala de los Globos de Oro en enero de 2025. Un año después, ha sido el estilista y amigo de la intérprete, Law Roach, quien ha confirmado que la pareja ya se ha casado.

La noticia saltó en otros premios de la industria. Ni Zendaya ni Holland acudieron a la gala de los The Actor Awards (los antiguos SAG Awards) celebrados este domingo en Los Ángeles, pero han conseguido convertirse en los protagonistas de la noche. El estilista de la actriz y cantante, Law Roach, desveló en una entrevista con Access Hollywood que los actores ya se han dado el “sí, quiero”: “La boda ya sucedió. Te la perdiste”. A lo que la periodista repreguntó: “¿Pero es verdad?”. La respuesta fue clara: “¡Es totalmente cierto!”. Y la noticia del nuevo matrimonio en Hollywood ha ocupado titulares y comentarios por encima incluso de los ganadores de la noche.

En este año de compromiso, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha dado detalles de cómo fue la pedida de mano o de los planes de su boda, haciendo una vez más gala de la discreción que les caracteriza. Solo en septiembre de 2025, Holland hizo un matiz y corrigió a un periodista en una alfombra roja, cuando este se refirió a Zendaya como su novia: “Prometida”, aseguró él, entre risas.

Zendaya y Tom Holland en la 'premiere' de la película 'Spider-Man No Way Home', en Londres, en 2021. Doug Peters (Doug Peters/EMPICS Entertainment / Cordon Press)

Después de que la actriz estadounidense apareciese en los Globos de Oro del año pasado con el anillo que desató los rumores de compromiso, los medios especializados dieron más detalles de cómo había sido ese momento: afirmaron que fue él quien se declaró e hincó rodilla durante las fiestas navideñas mientras pasaban juntos las celebraciones en una de las casas de la familia de Zendaya. “Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que era la indicada. Tienen algo muy especial”, afirmó en ese momento una fuente cercana a la pareja en People.

Aunque se conocieron en 2016, la pareja mantiene una relación desde 2021. Era fácil verles juntos, pero ellos siempre aseguraron que se trataba de una buena amistad. En julio de ese año, los fotógrafos los captaron besándose en un coche; en septiembre, hicieron su relación oficial en redes sociales con una publicación por el 25º cumpleaños de la intérprete de Euphoria.

Que hayan querido llevar su relación con discreción no significa que no se hayan dejado ver. De hecho, han posado en varias ocasiones juntos en alfombras rojas y todo tipo de eventos, donde siempre han pedido que se respetase su privacidad. “No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, aseguró el británico en The Hollywood Reporter en 2023. “Ambos creemos fuertemente que es el camino más sano de avanzar como pareja”, explicaba el actor en un podcast tiempo después. “Hay partes de mi vida, y lo acepto, que van a ser públicas. No puedo ser una persona y vivir mi vida y amar a quien amo, pero también tengo que tener control sobre lo que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas propias, pero sin miedo de existir. No te puedes esconder. Aparte, no es divertido”, explicaba Zendaya en la revista Elle en 2023.