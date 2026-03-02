El régimen de Irán asegura que no negociará con Estados Unidos

Desde la izquierda, el jefe del Poder Judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei; el presidente, Masud Pezeshkia; y el miembro del Consejo de Guardianes Alireza Arifí, los tres miembros del Consejo de Liderazgo, durante una reunión este lunes en un lugar no revelado de Irán. La imagen ha sido difundida por la Guardia Revolucionaria.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní, ha desmentido este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el domingo había afirmado que los nuevos líderes iraníes “quieren negociar” para acabar con la guerra, insinuando una rendición que Larijaní se ha apresurado a descartar con un escueto mensaje en sus redes sociales: “No negociaremos con Estados Unidos”, ha escrito.

Larijaní es una figura cuyo poder en Irán se considera creciente, y se da por hecho que está por encima del Consejo de Liderazgo, el triunvirato que el país anunció el domingo formado por el presidente iraní, Masud Pezeshkián, el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el jurisconsulto y miembro del Consejo de Guardianes, Alireza Arifí. Ese poder tripartito se supone que pilotará el país hasta el nombramiento de un sucesor del líder supremo, Ali Jameneí, que murió en un bombardeo el sábado.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijaní (en el centro), llega a Mascate (Omán) durante el proceso de negociación con Estados Unidos sobre el programa nuclear, el pasado 10 de febrero. Iran's National Security Council (via REUTERS)

Algunos analistas ven en Larijaní al presidente de facto del país y, sobre todo, al coordinador con el poderoso aparato de seguridad y militar de la Guardia Revolucionaria. Ese ejército paralelo cuyo objetivo es defender a la República Islámica es quien lleva la batuta en la respuesta iraní a los ataques de Israel y Estados Unidos. En estos casi tres días, los bombardeos ya han costado la vida al menos a 555 iraníes, según ha informado la televisión estatal del país asiático citando a la Media Luna Roja local.

Después de que el domingo Estados Unidos anunciara las primeras bajas entre sus militares —hay por el momento cuatro soldados muertos y cinco heridos de gravedad— Irán se ha anotado una victoria táctica, en la línea de la doble estrategia que identifican analistas militares. Esa estrategia consiste en tratar de aumentar ese coste en vidas para Washington al tiempo que amplía el ámbito geográfico de sus ataques y trata de implicar a nuevos actores en la contienda.

Teherán no solo sigue lanzando proyectiles contra Israel y los países de su región —el domingo sumó a la lista a Omán, el emirato que medió en la frustrada negociación de un acuerdo nuclear con Washington en las semanas previas— sino que este lunes ha atacado también con un dron una base de la Fuerza Aérea británica en un Estado de la UE: Chipre.

Esa negociación descartada por ahora por Lariyaní es un escenario más que probable si Estados Unidos e Israel consiguen someter con su aplastante superioridad militar a la República Islámica; pero por el momento no hay señales de que Teherán vaya a plegarse a ello como sostuvo el presidente estadounidense. Irán aspira a resistir e infligir daño a su enemigo israelí y, sobre todo, a Washington; para negociar después, no desde esa rendición a la que aspira Trump, sino con una posición de mayor fuerza.

Un bombero rocía agua sobre una estación de policía afectada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Teherán, este lunes. Vahid Salemi (AP)

Tras la muerte a manos de Estados Unidos e Israel de Ali Jameneí, la República Islámica ha anunciado, además, que ya no respetará ninguna línea roja. Abandona así las réplicas meramente simbólicas por la que optó tras los bombardeos israelíes de junio de 2025 —a los que sumó Estados Unidos—, cuando atacó la base de Al Udeid, en Qatar, con su personal casi totalmente evacuado.

Proseguir el lanzamiento de misiles contra las bases estadounidenses —la Guardia Revolucionaria anunció el domingo que había atacado 27, sin especificar cuáles— busca destruirlas. Pero, sobre todo, intenta aumentar las bajas estadounidenses y, por lo tanto, el coste político de la guerra de Irán para Trump en Estados Unidos, donde el próximo noviembre se celebrarán las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato. Irán sabe que la opinión pública estadounidense tiene muy presentes las imágenes de ataúdes de soldados de su país caídos en las guerras de Irak y Afganistán.

Teherán ha tratado de apuntarse un tanto en esa estrategia este lunes al derribar un avión de combate F-15 de Estados Unidos. La aeronave cayó en Kuwait, según ha asegurado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El Ministerio de Defensa de Kuwait había confirmado ya que “varios” de esos aviones estadounidenses se han estrellado en el país —las tripulaciones han sobrevivido—. Sin embargo, poco después el Mando Central de los Estados Unidos ha apuntado que los aparatos fueron derribados por “fuego amigo”. El analista militar Jesús Pérez Triana cree que esos incidentes apuntan a la “descoordinación y el caos” en la defensa de los vecinos de Irán, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos), todos ellos atacados por Teherán.

Un avión en llamas cae del cielo en Al Jahra (Kuwait) este lunes, en una captura de vídeo divulgada en redes sociales y verificada por Reuters. Social Media (via REUTERS)

El tono de la confrontación con Irán está subiendo en varios de esos países, algo que apunta a esa regionalización del conflicto con la que amenazó Irán antes de ser atacado el pasado sábado.

Aunque Irán está solo —Rusia ha descartado este lunes que el grupo BRICS, que incluye también a China, vaya a ayudar a la República Islámica—, esta madrugada ha obtenido un apoyo casi simbólico que no cambiará el curso de la guerra pero que sí recuerda que en la región sigue habiendo milicias proiraníes, si bien muy debilitadas. Una de ellas, antaño poderosa, la libanesa Hezbolá, ha lanzado sus primeros proyectiles desde 2024 contra Israel. El ejército israelí ha respondido con nuevos bombardeos —que no son una novedad, pues ataca Líbano casi a diario— que han matado a 30 personas.

Kuwait ha informado a su vez de nuevos ataques con misiles y drones y se han registrado fuertes explosiones en Dubái y en la capital catarí, Doha. Un portavoz del Ministerio de Exteriores catarí ha asegurado que sus aviones de combate han interceptado “drones y otros explosivos” que Irán había dirigido contra su infraestructura civil, incluido su aeropuerto internacional. “Un ataque como este no puede quedar sin respuesta”, ha dicho. “Irán pagará el precio por este ataque contra nuestra gente”.

Arabia Saudí, por su parte, ha ordenado el cierre de su refinería de Ras Tanura, en la costa del golfo Pérsico, tras el impacto sin víctimas de al menos un dron en sus instalaciones. Poco después, la agencia semioficial iraní Tasnim ha negado, citando fuentes militares, que las instalaciones petrolíferas de países de su región estén entre sus objetivos.

Funeral en la localidad israelí de Beit Shemesh por dos de las nueve víctimas de un ataque iraní en esa localidad, este lunes. ABIR SULTAN (EFE)

Mientras, un buque británico en Bahréin ha sido a su vez dañado por otros dos proyectiles, cuyo origen no se ha divulgado, según informa la entidad Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Pérez Triana considera que este lunes marca un cierto punto de inflexión en la respuesta iraní. “El alto mando [de ese país] se está activando y ha dado orden de intensificar el lanzamiento [de proyectiles sobre los países vecinos]”, interpreta el analista. Tras los bombardeos israelíes de la mañana en territorio iraní, Teherán ha respondido lanzando dos amplias oleadas de misiles contra el Estado judío en pocos minutos, informa Antonio Pita.

Estrategia

El ataque de Irán contra la base británica en Chipre es muy revelador sobre la estrategia de la República Islámica, sostiene en su cuenta de X Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, situado en Washington.

“Irán es muy consciente de que esto es un ataque a un Estado de la UE. Pero esa parece ser la cuestión. Teherán parece decidido no solo a expandir la guerra a países del Golfo Pérsico, sino también a Europa —ha atacado una base francesa en los Emiratos Árabes Unidos—”, sostiene Parsi. “Para que la guerra pueda terminar, Europa también tiene que pagar un precio. Ese parece ser el razonamiento de Irán”, destaca este experto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha aludido este lunes a la necesidad de “trabajar duro para reducir la escalada y detener la propagación del conflicto” en Oriente Próximo; y ha alertado en Bruselas de las consecuencias que tendrá el conflicto, también para los Veintisiete: “Desde la energía y el transporte hasta la migración y la seguridad”, informa Silvia Ayuso. Ante ese escenario, los europeos deben estar “preparados”, ha subrayado.

El frente interno

Mujeres iraníes lloran durante una concentración en Teherán el domingo, tras la confirmación de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

El régimen islámico iraní no solo afronta el frente externo, sino también la oposición de una gran parte de su población: muchos ciudadanos estallaron en explosiones de júbilo en las calles tras el anuncio de la muerte de Jameneí, mientras sus partidarios, que se calculan en un tercio de la población, mostraba su duelo. Esas “expresiones de alegría”, puntualiza Trita Parsi en X, no han cuajado por ahora en la movilización masiva en la que confían Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que buscan derrocar al régimen iraní.

“Esa ventana de oportunidad se está cerrando ahora, mientras el sistema teocrático cierra filas y establece un nuevo liderazgo formal”, prosigue Trita Parsi en alusión al Consejo de Liderazgo, el triunvirato que asumirá oficialmente las funciones del líder supremo fallecido hasta el nombramiento de su sucesor, si bien se considera que el hombre fuerte que dirigirá los hilos del proceso será Lariyaní, junto con otros poderes fácticos del país como la Guardia Revolucionaria.

El régimen iraní trata de cerrar del todo ese resquicio a nuevas protestas con una estrategia clásica: el país lleva más de 48 horas sin conexión a internet, señala en X la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en la red. Irán queda así casi totalmente a oscuras a ojos del mundo, como sucedió durante la represión de las protestas de enero, en las que murieron miles de iraníes: 3.117 según el régimen, y al menos 7.000 de acuerdo con la ONG iraní en el exilio HRANA.