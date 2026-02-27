Barcelona también celebra los premios Goya en la calle

Todo está casi a punto para el pase anual más esperado del cine español. Los Premios Goya, que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, llegan este sábado a Barcelona para celebrar sus 40 años de historia. La gala se celebrará en el Auditorio Fòrum, situado dentro del Centro Internacional de Convenciones de Barcelona (CCIB) del Parque del Fòrum, donde se desplegará la vistosa alfombra roja que pisan los nominados. La ceremonia está reservada a más de 2.000 personas, pero todas ellas vinculadas al cine y la cultura. Los fans podrán asomarse a las puertas del recinto para ver llegar a los protagonistas, pero poco más. Para vivir la Barcelona de los Goya habrá que pisar las calles y plazas de la ciudad donde también se vive el acontecimiento de distintas maneras.

Desde hace unas semanas los cabezudos han invadido la ciudad. Unas réplicas en tamaño gigante de la estatuilla que se da en los Goya están dispersas por diferentes puntos, como el parque del Fòrum, en el de las Glòries, en Jardinets de Gràcia, delante de Fabra i Coats, en Pla de Palau, en la plaza de Sant Jaume y a mitad de las escaleras del MNAC. Estos Goya en formato grande se han convertido en pasto de selfies, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha habilitado un photocall abierto a todo el mundo en el patio interior de la sede municipal hasta el sábado, abierto de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 19.00 h.

Un cabezudo en las escalinatas del MNAC. Carles Ribas

Donde también se respiran los Goya es en el parque de las Glòries, allí se ha instalado una exposición de fotos de gran tamaño que recuerdan el paso del talento catalán por la alfombra roja del cine. Se puede ver una selección de imágenes que ya forman parte de la historia, de Agustí Villaronga, Anna Castillo, Bigas Luna, Isabel Coixet, J. A. Bayona, Candela Peña, Eduard Fernández, Carla Simón, Carlos Marqués-Marcet, Carme Elias, Eduard Sola, Clara Segura, David Verdaguer o Julieta Serrano, por nombrar algunos. Estarán hasta el 1 de marzo.

El Born Museu d’Història de Barcelona ha sido durante las últimas semanas el lugar donde el público se ha podido encontrar con los candidatos a los Goya. Como colofón previo a la gala, este viernes la cita es a las 19.30 h con los nominados en la categoría de Mejor Dirección: Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos), Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (Maspalomas), Carla Simón (Romería), Oliver Laxe (Sirât) y Albert Serra (Tardes de soledad). Pero como ha pasado con todos estos encuentros, las entradas han volado.

Si el año pasado la estrella de Hollywood fue Richard Gere, la persona más buscada este fin de semana será con toda probabilidad Susan Sarandon, premio Goya Internacional 2026. Para la Academia, esta actriz crucial del Hollywood contemporáneo representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamur y compromiso social y político. Este viernes a las 13.00 h se encontrará con su público y la prensa en un acto en el Born para el que ya no queda ninguna entrada.

Exposición de fotos de los Goya en el parque de las Glòries. Xavier Torres-Bacchetta

Entre las actividades de los últimos días, también tuvo lugar un concierto en L’Auditori para festejar estos 40 años de los galardones el pasado domingo. La Banda Municipal de Barcelona recuperó el espíritu primerizo del cine para recordar la tarea histórica de unas formaciones que, en sus inicios, llevaban la música de la pantalla a las plazas para acercarla al gran público. El repertorio viajó por la épica de Alatriste, la sátira de La vaquilla o el realismo de El 47.

Es la segunda vez que los Goya se entregan en Barcelona, después de que la ciudad los acogiera en el año 2000, la primera que salían de Madrid. Todas las apuestas se fijan en las favoritas: Los domingos, con trece nominaciones, y Sirât, con once. Pero hace 26 años la triunfadora fue Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, que había sido rodada precisamente en la ciudad. Estos días se ha recordado esa gala con diferentes anécdotas, como que fue presentada por Antonia San Juan, que no ganó el premio a mejor actriz revelación para el que estaba nominada, o el cumpleaños feliz que le cantó el público a Felipe VI, que cumplía 32, a petición del mismo Almodóvar. Las historietas de los Goya 2026 se fijarán mañana.