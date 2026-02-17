Las nominadas a mejor actriz de los Goya: “En el cine podemos ser más sinceras que en la vida”

Coloquio con las nominadas a mejor actriz protagonista de la 40 edición de los Premios Goya celebrado en el Born Museu d'Història de Barcelona. Desde la izquierda: Nora Navas, Patricia López Arnaiz, Ángela Cervantes, y el moderador, Pablo Parra.

Las cinco actrices que aspiran al premio reflexionan sobre la profesión y sus papeles en las películas candidatas a los premios de la Academia del Cine

“Vulnerabilidad” ha sido la palabra más repetida en el encuentro abierto al público de las nominadas a mejor actriz protagonista de los próximos Premios Goya (que se celebran el 28 de febrero) este martes al atardecer en el Museo de Història de Barcelona en el Born. Con tres de las cinco nominadas sobre el escenario —Ángela Cervantes (La furia), Patricia López Arnaiz (Los domingos), Nora Navas (Mi amiga Eva)— y dos conectadas virtualmente por encontrarse en sus respectivos rodajes de nuevos proyectos —Antonia Zegers (Los Tortuga) y Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla)—, las intérpretes han reflexionado sobre la importancia de abrirse en canal, su implicación en los proyectos y el estado de la profesión.

“En el cine podemos ser más sinceras de lo que somos en la vida y te quedas más ancha que larga”, ha explicado López Arnaiz, que ha hecho hincapié en cómo todavía le asaltan secuencias y diálogos violentos de Maite, su personaje ateo en la película de Alauda Ruiz de Azúa, a pesar de que hayan pasado meses desde que finalizó el rodaje y esté un domingo en pijama en su casa. “Siendo actriz te asomas a una violencia que te deja impronta. Como dijo Ángela, esto es lo extraño y lo raro de una profesión en la que a veces puedes estar muy sola y es muy difícil contar lo que nos pasa”, ha dicho, recordando las palabras sobre el extrañamiento de la profesión que enunció Cervantes al recoger su premio Gaudí a mejor actriz hace unos días.

La protagonista de La Furia, en la que interpreta a una actriz que es violada en una fiesta de Nochevieja, ha explicado que llegó al papel porque fue al instituto con su directora, Gemma Blasco. “Nos conocemos desde hace años, ella hizo cine y yo interpretación, así que llevo más de diez años implicada en este proyecto porque lo he seguido de cerca con mi amiga” ha explicado sobre un papel que llegó a abrumarla. “Tuve que entender una violación sin haberla sufrido en mi vida. Hubo mucho trabajo físico y psicológico”, ha dicho, recordando que tras este proyecto encaró la obra de teatro de Jauría, en el que volvía a ponerse en el papel de una mujer agredida sexualmente.

Otra imagen del coloquio celebrado en Barcelona este martes. Desde la izquierda: Nora Navas, Patricia López Arnaiz, Ángela Cervantes y Pablo Parra (moderador). Mediante videoconferencia, Susana Abaitua y Antonia Zegers. Albert Garcia

“Es un regalo estar condenada a ser actriz”, ha expresado Nora Navas, que llega a esta nominación en la tragicomedia romántica de Cesc Gay que explora una crisis de identidad y de pareja a los 50 años. “En la vida mola ser vulnerable y está bien equivocarse. Estás con un equipo que sabe que tu vulnerabilidad no te la va a jugar. Para ser actriz has de ser muy vulnerable, equivocarte y perderte”.

Susana Abaitua, por su parte, ha contado que llegó a obsesionarse con el personaje de Amaia, la guardia civil infiltrada en ETA. “Fue un proceso gradual, pero me llegué a obcecar hasta con los números de las matrículas de los coches del rodaje, por si las habían cambiado. A mí me vino genial construir esa obsesión con el equipo, del que me apoyé mucho en maquillaje y peluquería para elevar a mi personaje, para sacarlo todo en el momento de la acción”.

En esa labor de compañerismo ha insistido Antonia Zegers, la mujer desahuciada de la película de Belén Funes. “Si nuestros trabajos están siendo celebrados es porque ahí también hubo una persona que levantó nuestro trabajo silenciosamente, desde un director a una encargada de vestuario. Este es un trabajo colaborativo”, ha enfatizado. Navas ha cerrado la charla asegurando que no por ganar un Goya te llegarán mejores proyectos, aunque luzca bien: “Es un premio genial y cuando viene la gente a casa le hacen una foto”.