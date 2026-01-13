Todos los nominados a los premios Goya 2026

El actor Sergi López y el director Oliver Laxe, en el rodaje de 'Sirat'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas da a conocer a los candidatos a los galardones de esta 40ª edición que tendrá lugar el 28 de febrero en Barcelona

La carrera para los premios Goya 2026 ha dado este martes un nuevo paso con el anuncio de los nominados de la 40ª edición. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de desvelar los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. Después de 25 años, la fiesta del cine regresa a la capital catalana, esta vez en el Auditori Forum CCIB, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los domingos, con 13 nominaciones o la aclamada Sirât, con 11.

A la lista de largometrajes más nominados le siguen Maspalomas con nueve; La cena con ocho; Sorda, El cautivo y Los tigres con siete; Romería con seis; y Ciudad sin sueño con cinco. En esta edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas optaron 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 son originales y 42 adaptados. También concurrieron 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados asciende a 48.

Mejor Película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Más información Lea aquí la crítica de 'Sirât'

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Albert Serra, por Tardes de soledad

Mejor Actriz Protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor Protagonista

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor Actriz de Reparto

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor Actor de Reparto

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor Actor Revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

Mejor Actriz Revelación

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los domingos

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor Dirección Novel

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blaco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva libertad, por Sorda

Mejor Guion Original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor Guion Adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor Dirección de Fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor Montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor Música Original

El talento

Leo & Lou

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor Canción Original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La Cena

Parecido a un asesinato

Mejor Sonido

El cautivo

Los Domingos

Los Tigres

Sirât

Sorda

Mejor Dirección de Arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor Diseño de Vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería

Mejor Maquillaje y Peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejores Efectos Especiales

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor Dirección de Producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Mejor Película Documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor Película de Animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible.

Mejor Película Europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega)

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor Cortometraje Documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter’s room

Zona Wao

Mejor Cortometraje de Animación

Buffet Paraíso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma y Gilbert