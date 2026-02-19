El Atlético se despide de la Champions tras otra derrota ante el United

Un inicio valiente de las rojiblancas no evitó que los errores atrás ampliaran la desventaja y confirman su eliminación en Mánchester con un global de 5-0

El Atlético de Madrid se despide de la Champions amargamente. Tras un inicio que invitó a la esperanza gracias al aliento de sus delanteras, el equipo rojiblanco volvió a evidenciar problemas defensivos que aumentaron la distancia en el marcador global ante el Manchester United, vencedor por 2-0 en casa y 5-0 en el total de la eliminatoria y que logra pasar a cuartos.

MNU Manchester femenino 2 Phallon Tullis-Joyce, Millie Turner, Dominique Janssen, Maya Le Tissier, Hanna Lundkvist (Gabby George, min. 64), Lisa Naalsund, Hinata Miyazawa, Julia Zigiotti Olme (Simi Awujo, min. 45), Melvine Malard, Jessica Park (Jessica Anderson, min. 77) y Lea Schüller (Ellen Wangerheim, min. 54) ATMF Atlético Femenino 0 Lola Gallardo, Alexia Fernández, Carmen Menayo (Lydia Rodríguez, min. 57), Andrea Medina (Rosa Otermín, min. 64), Xènia Pérez, Lauren, Fiamma Benítez (Kathrine Kühl, min. 64), Vilde Bøe Risa (Natalia Peñalvo, min. 57), Júlia Bartel, Amaiur Sarriegi (Luany, min. 73) y Synne Jensen Goles 1-0 min. 27: Julia Zigiotti Olme. 2-0 min. 40: Jessica Park Arbitro Stéphanie Frappart

Tarjetas amarillas Lea Schüller (min. 19), Carmen Menayo (min. 33), Hanna Lundkvist (min. 50), Xènia Pérez (min. 74), Lauren (min. 75) Tarjetas rojas Xènia Pérez (min. 84)

Las opciones eran mínimas. El 0-3 de la ida había dejado al Atlético al borde de la eliminación, castigado por sus errores atrás. La vuelta, en Mánchester y ante un rival segundo en la liga inglesa y once partidos invicto, exigía una remontada perfecta. Más para un equipo ahora sexto en Liga F, con solo tres victorias desde finales de noviembre. Con José Herrera en el banquillo solo había perdido una vez. La segunda fue en Inglaterra.

Y eso que el Atlético salió dando esperanzas gracias a la inspiración de Amaiur y Jensen, que generaron las primeras ocasiones en un arranque abierto. Antes del minuto uno, Amaiur probó a Tullis-Joy tras una conducción de Jensen. Poco después, fue Amaiur quien se marchó de tres rivales y cedió para su compañera, cuyo disparo volvió a encontrar respuesta en la portera. Era el plan de Herrera: marcar pronto, y meter presión.

Pero el United también encontró ocasiones. Y como en la ida, fue muy eficaz. El Atlético no renunció a salir desde atrás, motivo de angustia por momentos, y sufrió por la izquierda. Ante su habitual defensa de cinco —tres centrales, dos carrileras—, las red devils localizaron un hueco prometedor entre los desajustes de Alexia, Xènia y Lauren Leal por el que entraron Malard y Schüller. Por ahí también irrumpió el gol: Naalsund apareció sola y asistió a Zigiotti, liberada dentro del área.

Con el 4-0 en la eliminatoria la cuesta era más empinada. Aún se complicó más. Un potente disparo de Park desde la frontal, tras un córner mal defendido, terminó por sentenciar cualquier intento de reacción. Por lo que no hubo tensión en la segunda parte. Ni siquiera el movimiento tempranero de Herrera en el banquillo evitó que el peso físico y psicológico terminase de desvanecer al Atlético entre imprecisiones y una expulsión a Xènia por doble amarilla.

Con el Atlético eliminado, las inglesas se medirán al Bayern de Múnich en cuartos. En el otro cruce, el Wolfsburgo superó a la Juventus (2-2 en la ida y 0-2 en la vuelta) y se enfrentará al OL Lyonnes de Jonatan Giráldez.