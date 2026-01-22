El Atlético despide a Víctor Martín tras dos meses sin ganar un partido

El club prescinde del entrenador, que el año pasado clasificó al equipo para la Champions y la final de Copa, dos días después de perder ante el Madrid en la Supercopa y tras caer a la quinta posición en Liga

El Atlético de Madrid ha decidido este jueves poner punto final a la etapa de Víctor Martín Alba como entrenador del equipo femenino por la crisis de resultados. El club ha despedido al técnico madrileño, de 33 años, tras dos meses sin ganar un partido y solo dos días después de caer contra el Real Madrid por 3-1 en las semifinales de la Supercopa de España. Las jugadoras blancas solucionaron la eliminatoria, disputada en el Estadio Castalia de Castellón, en tan solo 19 minutos en los que se colocaron con tres tantos de ventaja en el marcador.

La última victoria de las rojiblancas ocurrió en la Champions League el 20 de noviembre, cuando golearon al Twente a domicilio por 0-4. Desde entonces, el equipo dirigido hasta hoy por Víctor Martín ha acumulado 10 encuentros sin ganar en los que ha sumado cinco empates y cinco derrotas. La racha ha llevado al Atlético a caer a la quinta posición en la Liga F. Está a 21 puntos del líder, el Barcelona, y a siete de la Real Sociedad, que ocupa el tercer puesto, el último que da acceso a la Liga de Campeones. Además, las txuri-urdin han disputado un partido menos.

Víctor Martín llevaba en el banquillo rojiblanco desde el 27 de junio de 2024 y ha dirigido al equipo en 65 encuentros oficiales. En su primera temporada completa, la pasada, lo clasificó para la Champions League al quedar tercero en Liga, tan solo por detrás del Barcelona y el Real Madrid. Hacía cinco años que el Atlético no disputaba la mayor competición continental de clubes. También llegó a la final de la Copa de la Reina, en donde perdió por 2-0 ante el Barça, el gran dominador del fútbol español desde hace más de un lustro.

“Ha sido un orgullo ser el entrenador del primer equipo femenino y doy las gracias a las jugadoras, club y afición por todo este tiempo juntos”, ha dicho el técnico, según un comunicado publicado por el Atlético. El pasado martes, en la sala de prensa del Estadio Castalia, Víctor Martín afirmó que el grupo necesitaba una “estabilidad emocional adecuada” y que él era el “máximo responsable de la situación”. “El equipo está en una nueva competición este año, como es la Champions, que sabíamos que nos iba a cargar de muchos partidos y a repercutir en muchas cosas, no solo a nivel de plantilla, sino en la cantidad de jugadoras. Tenemos que convivir con ello. El equipo está vivo en todas las competiciones, pero hoy tuvimos la primera decepción de quedarnos fuera. En las demás estamos ahí”, defendió.

Aunque en su mensaje daba la impresión de querer seguir al frente del proyecto, el club ha decidido prescindir de él. Además de ocupar la quinta posición en Liga, el Atlético se medirá como local a partido único con el Athletic en los cuartos de final de la Copa de la Reina (4 de febrero) y en Champions se jugará el play off que da acceso a los cuartos ante el Manchester United (ida el 12 de febrero y vuelta el 19). El próximo encuentro del equipo es el 31 de enero, cuando se enfrentará en casa al Granada en el torneo liguero. De momento, la entidad no ha anunciado quién será su sustituto en el banquillo.