Condenada a dos años de cárcel por quedarse 3 millones tras vender una villa a Lewandowski

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a una pena de dos años de prisión por delitos de apropiación indebida y administración desleal a una mujer que ha reconocido que se quedó con tres millones de euros en la operación de venta de una villa en Mallorca al jugador del F.C. Barcelona Robert Lewandowski. La mujer, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía durante el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Palma, tendrá que pagar una multa de 1.440 euros y abonar una responsabilidad civil de 1.625.000 euros, de los que 951.150 euros ya están consignados en la cuenta del juzgado.

La mujer ha admitido que era la administradora única de una empresa, de la que contaba con el 25% de las participaciones sociales. Era esta sociedad la que tenía en cartera el inmueble situado en una urbanización de Santa Ponça, en el municipio mallorquín de Calvià, y que se terminó vendiendo al delantero del equipo catalán. Durante el proceso de venta del inmueble, la mujer ha reconocido que abrió una cuenta a nombre de la sociedad en la que ingresó 3.515.666 euros. Durante los meses siguientes la condenada fue realizando múltiples movimientos de dinero y terminó pasando parte de las cantidades obtenidas por la venta de la casa a sus cuentas personales.

Cuando la mujer dejó de ser administradora de la sociedad, en la cuenta que había abierto apenas quedaban 408.593 euros. El tribunal, que ha dictado la sentencia in vocce porque la mujer ha reconocido los hechos, ha sentenciado a la empresaria a pagar 1.625.000 euros a los otros dos socios de la empresa, que no tenían conocimiento de las operaciones que estaba llevando a cabo la mujer, que abrió la cuenta bancaria sin su consentimiento. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena porque no supera los dos años de cárcel, la mujer no tiene antecedentes penales y con la condición de que no vuelva a cometer delitos y abone la responsabilidad civil. La sentencia es firme y las partes han avanzado en la sala de juicios que no recurrirán el fallo.