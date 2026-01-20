Ir al contenido
Fútbol
Real Madrid Femenino RMF
3
Athenea del Castillo 5', Caroline Weir 14', Linda Caicedo 18'
Atlético Femenino ATMF
1
Luany 71'
Finalizado
SUPERCOPA DE ESPAÑA

El Madrid tritura al Atlético en 19 minutos para cazar la tercera final de su historia

El Real golea a su rival en el primer tramo del partido, se dosifica después y el sábado peleará por la Supercopa ante el Barça o el Athletic

Real Madrid Atletico futbol femenino
Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez
Castellón -
Ir a los comentarios

Al Madrid le bastaron esta noche 19 minutos en Castellón para acabar con el Atlético y cazar la tercera final de su historia. Bajo un chaparrón incesante, el Real trituró a su rival con tres goles en poco más de un cuarto de hora gracias a la presión asfixiante sobre la salida de balón y a las cabalgadas de Linda Caicedo, su jugadora más diferencial. Las blancas, en busca de su primer título, lucharán el sábado por la Supercopa en el Estadio Castalia ante el ganador del encuentro del miércoles entre el favoritísimo Barça y el Athletic.

RMFReal Madrid Femenino
3
Misa, Maëlle Lakrar, María Méndez, Eva Navarro, Sara Holmgaard (Yasmim, min. 67), Caroline Weir (Naomie Feller, min. 45), Sara Däbritz (Sandie Toletti, min. 82), Filippa Angeldahl, Linda Caicedo, Athenea del Castillo (Shei García, min. 66) y Alba Redondo (Irune Dorado, min. 59)
ATMFAtlético Femenino
1
Lola Gallardo, Alexia Fernández, Lauren, Andrea Medina, Silvia Lloris (Sheila Guijarro, min. 91), Júlia Bartel (Carmen Menayo, min. 45), Vilde Bøe Risa, Fiamma Benítez, Amaiur Sarriegi (Priscila Chinchilla, min. 81), Synne Jensen y Luany
Goles 1-0 min. 5: Athenea del Castillo. 2-0 min. 14: Caroline Weir. 3-0 min. 18: Linda Caicedo. 3-1 min. 71: Luany
Arbitro Paola Cebollada López
Tarjetas amarillas Naomie Feller (min. 56), Linda Caicedo (min. 56), Sara Däbritz (min. 63), Andrea Medina (min. 84)

Antonio Rodríguez dirigió el partido desde el banquillo después de que el primer entrenador del Madrid, Pau Quesada, se tuviera que ausentar por motivos personales. El equipo salió con Alba Redondo en punta, acompañada en ataque por Weir, Linda y Athenea. La extremo cántabra se ha vuelto a ganar un puesto en la alineación tras recuperar su mejor forma después de unos primeros meses de temporada grises. Ella abrió el marcador en los primeros instantes tras una presión de María Méndez sobre Jensen a 15 metros del área. La central forzó a la noruega, que entregó el balón a Athenea. La internacional española dio dos toques verticales para liberarse de Alexia y Lauren Leal, encontrar una ventana de disparo y batir con un golpeo seco a Lola Gallardo.

El tanto premió la propuesta del Madrid de desplegarse para robar cerca del área del Atlético y lanzar picotazos eléctricos. El césped, empapado por la lluvia, escupía la pelota muy rápido. En ese contexto en el que una mala entrega podía ser letal, Alexia cedió un pase atrás impreciso a Silvia Lloris. La central no contactó con el balón y Weir se quedó mano a mano ante Lola para batirla con un zurdazo. Caicedo hizo el tercero un instante más tarde tras conducir desde su campo hasta la frontal del área, desde donde clavó un tiro pegado al palo.

Al Atlético, con Boe Risa, Fiamma y Bartel en la sala de máquinas, le costó mucho acercarse a la portería de Misa, que hoy cumplió su partido 200 con el Madrid. La centrocampista noruega fue la única que probó a la guardameta en toda la primera parte con un disparo desde la frontal. A Fiamma se le escapó un intento por centímetros tras recibir un pase atrás de Luany y deshacerse de María Méndez, que estuvo brillante.

El Real se permitió ya tras el descanso dar descanso a Weir y minutos a Feller en un estadio con las gradas casi desiertas. Misa volvió a salvar un disparo de Boe Risa desde la frontal y un mano a mano de Amaiur mientras primero el palo y después Lola evitaban el segundo tanto de Linda. Luany al fin recortó la distancia en el 72 con la zurda tras un recorte a Irune, pero al equipo le faltó fútbol para turbar a Misa y abrir la semifinal. El Madrid se volvió a estampar con el palo en otra conducción fantástica de Caicedo que terminó Shei. Las blancas están en la tercera final de su historia tras triturar a su rival en el primer tiempo y dosificarse en el segundo.

Sobre la firma

Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez
Diego Fonseca Rodríguez - twitter
Es redactor en la sección de Deportes de EL PAÍS, en donde ha estado en otras secciones. Antes trabajó en Efe, Cadena SER, ABC y Faro de Vigo. Es licenciado en Periodismo por la USC, Máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo EL PAÍS. En 2021 obtuvo el Premio Lilí Álvarez de Periodismo.
Más información

Silvia Lloris despeja el balón ante Caroline Weir en el partido entre el Atlético y el Madrid de Liga F

La primera bala del Real Madrid para arreglar la temporada pasa por la Supercopa

Diego Fonseca Rodríguez | Castellón
Linda Caicedo Real Madrid

La Supercopa de España que se iba a disputar en Miami y terminó en Castellón

Diego Fonseca Rodríguez | Castellón

_
_