Las mujeres alcanzan el 38% de los consejos de administración de las empresas cotizadas en España

Las mujeres ganan posiciones en los puestos de liderazgo de las empresas españolas que cotizan en Bolsa. Lo hacen a un ritmo lento pero seguro. Al cierre de 2025 alcanzaban una representación del 37,71% en los consejos de administración de las compañías que cotizan en el mercado continuo y del 23,59% en la alta dirección, según se recoge en el XIV Informe de Mujeres en los Consejos del Ibex 35, elaborado por la escuela de negocios IESE y la agencia de comunicación Atrevia y presentado este jueves en Madrid.

De seguir a este ritmo (con el crecimiento de apenas 1,67 puntos porcentuales), podría alcanzarse la meta de la equidad (fijada en el 40%) en los órganos rectores corporativos en los informes de 2027, tal y como exige la Ley de Paridad. “Todo apunta a que vamos a tener resultados antes, tras el acelerón que han pegado las empresas que no están en el Ibex”, ha señalado Asun Soriano, consejera delegada de Atrevia.

Un umbral que ya cumplen 65 empresas de las 115 cotizadas, es decir, el 56,5%. En 2024 eran el 47,4%. Entre ellas, la evolución más positiva corre a cargo de las integrantes del indicador selectivo. En el Ibex 35 ocho de cada diez consejos de administración llegan al 40% de mujeres. Aunque siete compañías se sitúan por debajo. Las consejeras suman una participación del 41,93% y se ha triplicado el número de organizaciones donde las mujeres superan a los hombres, según Nuria Chinchilla, profesora de IESE, con Bankinter, Redeia e IAG como protagonistas. Inditex y Logista rebasan la mitad del total. Lo mismo ocurre con otras 10 sociedades fuera del selectivo con mayor presencia de consejeras: Prisa, Ebro Foods, Cevasa, Dia, Faes Farma, Grenergy, Libertas 7, Línea Directa, Meliá y Realia.

Sin embargo, aún quedan compañías sin presencia femenina en los órganos rectores. Son Nyesa, Pescanova, Soltec y Berkeley. En el Ibex 35 es Solaria la peor posicionada, con apenas un 16,6% de consejeras. Puig, Naturgy, Indra, Grifols, Ferrovial y Acerinox tampoco llegan al 40%.

Con nueve incorporaciones femeninas en 2025, las mujeres han avanzado gracias a la reducción de los sillones de mando en los consejos, que dejaron un total de 29 asientos. “Casi todas las sillas que no se están sustituyendo son de consejeros hombres”, dice el estudio.

En 2025 una mujer se sumó a las cuatro que presidían una empresa del Ibex 35. Anne-Catherine Berner, al frente de Grifols, pasó a engrosar la escueta lista donde figuran Dolores Dancausa (Bankinter), Ana Botín (Santander), Marta Ortega (Inditex) y Beatriz Corredor (Realia) y en la que solo Botín figura como presidenta ejecutiva. El mercado continuo cuenta con 10 presidentas, además de cinco consejeras delegadas y ocho vicepresidentas, según Atrevia e IESE.

En los comités de dirección es donde la presencia femenina continúa lejos de la paridad. “Tenemos una asignatura pendiente”, en opinión de Soriano. En las compañías del Ibex 35 la media de mujeres es levemente inferior a la del conjunto del mercado continuo: un 23,5% y durante el último ejercicio únicamente ha experimentado “un avance de 0,76 puntos, o sea, nada”, sostiene Chinchilla. Aena, Enagás, Rovi, Redeia e Inmobiliaria Colonial son las mejor posicionadas, pues superan el umbral de la paridad. Al contrario que Grifols, que carece de féminas en su comité ejecutivo.

Solo 10 de las 115 empresas cotizadas alcanzan el 40%. En cambio, Amrest, Berkeley Energía, Cevasa, Edreams, Meliá, Naturhouse y OHLA no cuentan con ninguna mujer en la dirección. Por su parte, Renta Corporación, Prisa, Global Dominion, Tubacex y CIE Automotive rebasan ese 40%.

Inditex domina la conversación

En el informe de este año, Atrevia e IESE han analizado más de tres millones de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación digitales para estudiar la percepción del liderazgo empresarial desde el punto de vista del género. La familia Ortega de Inditex, Amancio y Marta, acapara el 16% de las menciones nominales. Nadie más capitaliza la conversación sobre liderazgo. El siguiente directivo no llega al 5% de las alusiones.

Aunque no existe brecha de género en la conversación, pues se habla casi por igual de hombres que de mujeres, lo que cambia es la narrativa con la que se vincula a unos y otros. Los líderes masculinos marcan el diálogo cuando está relacionado con la riqueza y su posición ideológica. En cambio, en el caso de las mujeres es cuando se trata de nombramientos. Un último detalle es que la esfera privada continúa teniendo género. Familia y conciliación supone el 20% de las conversaciones y ocho de cada 10 menciones son de ejecutivas. “El poder femenino aparece acompañado de vida privada y el masculino de experticia”, aprecia el informe.