El freno a la diversidad en Estados Unidos lastra el avance de las mujeres en las empresas cotizadas mundiales

El progreso de la igualdad de género en las grandes empresas que cotizan en los principales mercados de valores mundiales permanece estancado por tercer año consecutivo. Así lo asegura la directora general de Equileap, Diana van Maasdijk, que reconoce sentirse defraudada por los escasos avances detectados en 2026: “Los puestos de dirección femeninos permanecen en torno al 20% o 30% del total, se mueven poquísimo. Y esto tiene que ver con la falta de legislación. Cuando no se les obliga, los cambios son mínimos”, destaca. Esta organización, que promueve la reducción de la brecha de género en las empresas, atribuye el estancamiento en buena medida al bloqueo de las medidas de diversidad impulsado por Donald Trump en Estados Unidos.

Según la empresa que monitoriza la evolución en las 3.340 organizaciones de más de 2.000 millones de dólares de capitalización en 24 bolsas internacionales, solo el 7% de los directores ejecutivos de estas compañías son mujeres, la misma cifra que en 2024 y 2025; en tanto que el número de presidentas ha aumentado un punto en el último año (hasta el 10% del total de compañías), igual que el de consejeras (33%) y altas directivas (28%).

Las mayores corporaciones globales continúan dominadas por hombres, de hecho, en 2.320 empresas los tres principales cargos de responsabilidad los ocupan varones y únicamente en 17 son desempeñados por ejecutivas.

Sólo 51 empresas mundiales han alcanzado la igualdad de género en todos los niveles que mide Equileap, que van desde la presencia de mujeres en todos los escalafones de la plantilla hasta el desarrollo de carrera, brecha salarial, planes de reclutamiento, flexibilidad laboral... y así hasta 19 parámetros. Inmobiliaria Colonial es la única española que lo ha conseguido. En 2025 fueron 38 organizaciones.

Una escasa diferencia que, como las demás, está provocada por la parálisis de las políticas de diversidad en las compañías estadounidenses alentada por el presidente Donald Trump. “La primera economía del mundo es la que va peor. Ha retrocedido en transparencia y en políticas laborales de género, entre ellas la brecha salarial, que se amplía un 2%”, explica Van Maasdijk. “Cerca de la mitad de las empresas de la muestra son de Estados Unidos y ello provoca un efecto negativo sobre la clasificación general”, añade.

Estados Unidos continúa cayendo en el ranking por países y se sitúa el tercero por la cola, solo por delante de Israel y Japón. Además, en la clasificación de las 100 primeras compañías en igualdad de género la presencia estadounidense es raquítica. Solo siete están en el top mundial, cuando hace tres años eran más del doble. Las organizaciones estadounidenses son las últimas en la lista de transparencia respecto a la brecha salarial: únicamente la publican el 15% de las 1.458 empresas, una caída que solo ha afectado a cuatro países, frente al progreso generalizado en el resto. “A este ritmo, EE UU tardaría casi cuatro décadas en alcanzar los estándares de transparencia que Europa ha logrado en cuatro años”, señala el informe.

Sin embargo, no todo es negativo, sobre todo en lo que se refiere a España, que por primera vez desde que en 2017 Equileap comenzó a publicar sus informes, es el país cuyas compañías cotizadas en el Ibex 35 encabezan el ranking global de igualdad de género, rebasando por poco a Francia. “España supera ligeramente a Francia en áreas como la brecha salarial de género, trabajo flexible, políticas contra el acoso sexual y salario digno”, mantiene Van Maasdijk.

Los mercados con las mejores puntuaciones son España (60%), Francia (59%), Italia (58%), Noruega (58%) y el Reino Unido (57%). “La legislación que promueve una sólida transparencia corporativa sigue siendo un factor importante para el buen desempeño en estos mercados”, aprecia Equileap. Una normativa que se reforzará con la Directiva de Transparencia Salarial de la UE, que entra en vigor en junio y exige que las empresas divulguen los niveles salariales de hombres y mujeres y medidas correctivas si la brecha salarial supera el 5%. Las empresas se están preparando para la implantación de la directiva, señala la responsable de Equileap, y ello se ha apreciado sobre todo en Países Bajos, Noruega, Suecia, Alemania y Suiza.

La información corporativa sobre la brecha salarial que separa a hombres y mujeres, que en España aportan el 100% de las empresas, es lo que ha llevado a escalar hasta la primera posición del ranking, junto con los programas de protección contra el acoso sexual. Es el único país donde todas las empresas tienen políticas al respecto. Y donde dos compañías destacan por su desempeño. Enagás y Aena han cerrado la brecha de género.

Sede central de Aena, en Madrid.

Cuatro empresas españolas, entre ellas estas dos, figuran entre las primeras 100 de la clasificación. Aena está en el puesto número 15, Enagás, en el 17, Iberdrola (33) y Redeia (91). Mientras que el gestor aeroportuario daba un salto desde la posición 53, las otras tres empresas bajaban bastantes escalones.