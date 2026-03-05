Muere una persona sin hogar en Badalona, la segunda en una semana

Badalona ha registrado este jueves la segunda muerta de una persona sin hogar en una semana, la cuarta desde que empezó el año. El fallecido apareció en un banco de la plaza Elisa Reverter este martes, pero la muerte ha sido hecha pública este jueves. Ninguno de los cuatro sintecho hallados no presentaban indicio de violencia, según las autoridades policiales. En el caso más reciente, los Mossos d’Esquadra han apuntado a una muerte natural. El fallecimiento se produjo un día antes de que se encontrara muerto otro hombre que vivía en la calle, Jordi, de 52 años, que años atrás había tenido una carnicería en la ciudad. Las entidades sociales de la ciudad acusan al gobierno municipal de Xavier García Albiol (PP) de no ofrecer ninguna solución ante el aumento de casos de personas sin hogar encontradas muertas en la calle.

Los Mossos d’Esquadra localizaron el martes por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre que dormía en la calle, en el campo de petanca del barrio de la Morera. Se conocen pocos detalles sobre su historia y sobre lo que ocurrió antes de acabar viviendo en la calle.

Con este último caso, cuatro personas que dormían en la vía pública han sido halladas muertas en Badalona en los primeros meses del año. Las entidades sociales denuncian que los recursos básicos de atención a estas personas son prácticamente inexistentes. “Si hubiera recursos como un comedor social o un centro de atención esto no pasaría. Badalona, sin embargo, ha cerrado el único albergue que tenía”, señalan.

Las organizaciones también vinculan la “trágica situación” al aumento de la presión habitacional, con cerca de 60 desahucios cada mes, y recuerdan episodios recientes como el desalojo del asentamiento B9 a las puertas de la Navidad. Aunque el fallecido no procediera de ese campamento, más de 400 personas sí viven en la calle sin ninguna alternativa y, según han denunciado, sin ningún apoyo del servicio social de la ciudad. Las entidades sostienen que en la tercera ciudad más poblada de Cataluña, con más de 200.000 habitantes, la falta de un servicio social mínimo dificulta aún más a quienes viven en la calle.