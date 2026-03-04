Albiol matiza la prohibición de pisos turísticos en Badalona: “No se darán más licencias, pero las actuales se mantendrán”

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, prefiere prevenir antes que curar y, aunque actualmente los pisos turísticos no son un problema en la ciudad -hay unos 300 y no generan conflictos-, ha decidido no dar más licencias. Sigue así la estela de los municipios del entorno, como Barcelona o Hospitalet de Llobregat, que prohibirán los pisos turísticos. En Badalona no se otorgarán licencias nuevas, pero tampoco se retirarán las que hay. “La idea es que no se den más, pero las que hay se mantendrán porque no dan problemas”, ha dicho en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya.

Albiol reconoce que aprobar una medida como esta está lejos de su ideología, pero “más allá de lo que pueda pensar conceptual o ideológicamente, está el interés de la ciudad”, ha insistido. En este sentido, el alcalde de Badalona teme que ante las prohibiciones que se alzan a su alrededor, haya un interés por su ciudad. Es “razonable”, dice, que Badalona no quede como “una isla” y sea el “único municipio” donde puedan solicitarse licencias turísticas. Reconoce que no ha consultado la decisión con Alberto Núñez Feijóo porque se trata de una cuestión “estratégica” donde prima el interés de la ciudad. “Es un paso que hay que dar”, ha señalado.

Está previsto que la medida se apruebe en el pleno de abril o mayo. Y, aunque quedan algunos flecos, la intención municipal es que su puesta en marcha sea sine die. Albiol no teme que entre el tiempo que transcurra desde que se ha hecho el anuncio -en el pleno de este martes- y se apruebe la medida, haya un alud de peticiones de licencias porque los pisos turísticos “no son un problema de ciudad”.

La prohibición de los pisos turísticos se anunció ayer durante la sesión plenaria. a raíz de una moción que presentaron los grupos de la oposición (Guanyem, Comuns, ERC y PSC) de la mano de una plataforma ciudadana contraria a la presencia de este tipo de alojamientos en la ciudad. En 2014, Badalona ya aprobó prohibir los pisos turísticos en el frente marítimo, mientras que en el resto de la ciudad solo se permiten en edificio único.