Albiol asegura que cerrará todos los pisos turísticos de Badalona en 2028

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anunció en el pleno de la ciudad de este lunes su disposición a cerrar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028. Su compromiso es relevante porque se trata del primer alcalde de un gran municipio del PP en comprometerse al cierre de la oferta de pisos turísticos en 2028. Ese año, de acuerdo con un decreto de la Generalitat, decaerán las licencias vigentes en toda Cataluña y los Ayuntamientos tendrán que redactar un plan urbanístico para decidir, si quieren, cuántos, dónde y cómo permitirán tener esta oferta.

Albiol defendió así su decisión: “Defendemos a los vecinos y si hemos de tomar decisiones difíciles que no coinciden ideológicamente con nuestra línea las tomamos porque no puede ser que Badalona se quede sola cuando su entorno está prohibiendo los pisos turísticos, es una cuestión de sentido común, de ser prácticos. Se llama badalonismo”, dijo el alcalde. Albiol también fue el primer alcalde del PP en defender la regulación de los precios del alquiler en Badalona, la segunda ciudad de Cataluña.

Albiol expresó su intención de cerrar los pisos turísticos en 2028 durante el debate de una moción de la oposición en pleno, la Plataforma Contra los Pisos Turísticos y la asociación de vecinos Dalt la Vila contra los pisos turísticos que pedían un paquete de medidas, con dos destacadas. Una, de carácter inmediato, aprobar definitivamente una nueva norma urbanística que permitiría abrir nuevos pisos aunque de forma restrictiva: una petición que es un clamor de la oposición porque esta semana se levantará la moratoria de petición de licencias. La segunda petición relevante de la moción era pedir la prohibición de todos los pisos turísticos en 2028, como ha anunciado Barcelona. Pese al posicionamiento de Albiol y su gobierno, la moción no prosperó, por la discrepancia en un punto.

La oposición en el consistorio y las plataformas ciudadanas expresaron su temor a que el anuncio de Barcelona y otras ciudades de eliminar la actividad de pisos turísticos traslada la oferta a Badalona. El concejal de Urbanismo, Daniel Gracia, aseguró que “en el próximo pleno”, el gobierno municipal, en que tiene mayoría absoluta, aprobará “una normativa más restrictiva, para prohibir [nuevos pisos turísticos] y no esperar a octubre de 2028″. Se trata de una regulación que pone tan difícil abrir nuevos pisos turísticos que de facto cierra el grifo en la ciudad: deben concentrarse en edificios enteros, no pueden estar en calles estrechas y no pueden estar a menos de 300 metros.