Oviedo, tras las burlas del ultra De la Espriella: “No soy cualquier marica. Soy un marica que quiere representar a todo el país”

Un video de 20 segundos mostró sin rodeos la homofobia de Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia. Allí, en una entrevista con un influencer, imita de modo burlón la voz de Juan Daniel Oviedo, uno de los aspirantes de centroderecha que compite en las primarias de La Gran Consulta este domingo. Después, el ultra afirma que hay cosas que no le gustan de su rival y que “está jodido” para arreglarlas, en referencia a que es homosexual. Oviedo optó por responderle con un escueto mensaje en redes sociales. “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, le dijo. En conversación con este periódico, añade que él quiere ser la contracara: “Soy el ejemplo de que una voz distinta puede representar a todas las voces del país y hacerlo bien”.

Oviedo rechaza los comentarios de los seguidores de De la Espriella, que argumentan que el video no menciona la orientación sexual de manera explícita y que la alusión puede referirse a otras características. “La violencia verbal homófobica también puede ser tácita, y está basada en el sentido común. Si él se hubiera querido referir a mi sordera, hubiera dicho eso. Y mi sordera, en todo caso, se puede arreglar con los audífonos que tengo. Si él dice que tengo un problema que no puedo arreglar, pues no hay otra cosa a la que pueda hacer referencia que a mi sexualidad”, señala el economista, en una entrevista en las oficinas de este diario. Ante la oleada de críticas, el ultra ha respondido este martes que el video está editado “de manera sesgada”, pero su imitación de la voz de Oviedo no deja lugar a dudas del trasfondo homofóbico.

El candidato de centroderecha asegura que la agresión no le dolió. “Lo que menos me puede pasar es sentirme atacado, adolorido, en este momento. Yo no tengo ningún problema con ser marica”, explica. Para él, la gravedad está en el mensaje que envía De la Espriella a la sociedad. “Esto no se trata de mí. Como candidato no soy cualquier persona, no soy cualquier marica, soy un marica que está poniendo su voz para representar a todo el país. Así que tengo que reaccionar ante algo que no vivo solo yo, sino cientos de miles de personas que se reconocen con una orientación sexual o una identidad de género diversa”, dice.

Después, presenta datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad oficial que él dirigió entre 2018 y 2022: el 94% de los colombianos está dispuesto a votar a una mujer y el 90% a un afro o indígena, pero solo el 77% a un LGBTI. “Dicen: ‘No quiero saber nada de un marica, así tenga buenas ideas”, comenta Oviedo. La campaña, asegura, ha sido difícil no solo por la homofobia que aún existe en las calles, sino por algunos compañeros. Señala a la ultra Vicky Dávila, con quien compite en La Gran Consulta y quien le preguntó en un debate por qué le “gustaba tanto” Petro en el pasado. “Perfectamente podría haber sido correcta y preguntar por qué yo reconocía algunos logros del presidente. Pero, con doble sentido, insinuó que también puede haber un gusto de orientación sexual. Es muy peligroso jugar con eso”.

El aspirante se desmarca de los comentarios de la uribista Paloma Valencia, que lidera los sondeos de La Gran Consulta, sobre un apoyo hipotético a De la Espriella en caso de que sea el ultra quien llegue a una segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda. Oviedo evita pronunciarse sobre qué hará él. “La pregunta debería ser qué hará la derecha cuando el centro [en referencia a sí mismo] gane la consulta”, dice. “Ese escenario [de De la Espriella en segunda vuelta] está descartado hoy. Lo que va a pasar el 8 de marzo es que el país se va a dar cuenta de que cada voto cuenta y de que cada voz tiene que contar en la Presidencia de la República”.

Oviedo afirma que no le dolió que Valencia, a diferencia de otros aspirantes, evitara cuestionar explícitamente la homofobia de De la Espriella. “Querido Juan Daniel, eres una persona maravillosa tal y como eres. ¡Solo lo bueno para ti!”, se limitó a decir la senadora, sin hacer alusión al ultra. Oviedo lo lee como un mensaje sincero, y dice que lo valora. “Cada cual puede expresar su voz. Con Paloma nos conocemos desde hace rato y soy muy cercano a su hija Amapola, es por eso que dice que soy una gran persona”. Sobre el apoyo generalizado de los demás aspirantes, responde: “Lo que demuestra esta situación es que, si no logramos escucharnos bien y reconocer a todas las voces en un Gobierno, va a ser muy difícil estabilizar a un país tan condenado a los populismos de izquierda y de derecha”.

El contraste entre él y De la Espriella, insiste, es evidente. “Que tenga esta orientación sexual no significa que voy a llegar al poder para mariquear el país, a poner la bandera de colores pastel. No. Es el ejemplo de que una voz distinta puede representar a todos”, remarca. El ultra, señala, representa lo opuesto: “Si él no es capaz de respetar a todas las voces del país, ¿cómo las va a representar como presidente?”.