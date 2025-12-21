Las entidades de Badalona se arremangan y habilitan dos espacios para acoger a migrantes del B9
Una quincena de personas pasó la noche de sábado en un casal independentista y una parroquia habilita 15 plazas más
Las entidades de Badalona están asumiendo la atención de los migrantes en situación irregular desalojados el jueves pasado del antiguo instituto B9 donde llevaban tiempo malviviendo. La noche del sábado al viernes, Badalona Acull anunció que el casal independentista Sala i Pont acogería a una quincena de personas. CC OO ha cedido espacio en un almacén para que puedan dejar pertenencias y cargar móviles. Y este domingo Càritas ha anunciado la habilitación de otras 15 plazas en la parroquia Montserrat, con un dispositivo de emergencia que gestionará Cruz Roja con el apoyo económico del departamento de Derechos Sociales. En ambos casos los desalojados pueden estar bajo un techo de 20 a 8 horas. También hay alguna familia que está acogiendo a jóvenes de origen subsahariano.
El gobierno del alcalde Xavier Garcia Albiol ha dejado clarísimo que, tras desalojarles, no se encargará de su estado. El viernes les obligó a abandonar el espacio frente al antiguo centro educativo donde se habían instalado. De los 400 habitantes del B9, unos 200 se marcharon antes del desalojo. Del resto, una parte pasaron la noche del viernes y el sábado, cuando llovió a cántaros, bajo un puente de la autovía. En los dos espacios habilitados los desalojados pueden descansar después de cuatro noches al raso y mojándose todo el sábado. Además, hay una red de personas cocinando para ellos, e incluso personas que llegan en coche de otras ciudades ofreciendo ropa de abrigo o de cama.
Cáritas explicó este domingo que las personas que pernoctarán en la parroquia han sido escogidas de acuerdo a un criterio de “especial vulnerabilidad”. En el dispositivo suman fuerzas Cáritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi. De día, los alojados podrán utilizar las duchas y lavandería del Centro Diurno Folre, que atiende a personas sin hogar. El alcalde Albiol cerró el único centro público para personas sin techo. Además, Cáritas se está encargando de alojar en pensiones a cinco personas del B9 durante un mes, mientras busca nuevos espacios.
Actualmente, recuerda la entidad que depende de la diócesis de Barcelona, desde hace tiempo las entidades del municipio atienden a 321 personas en domicilios y 27 en un centro de acogida, según datos que citan de la Taula Sense Llar de Badalona). Las entidades, con todo, exigen que la atención al sinhogarismo sea a una apuesta municipal, dotada de políticas y recursos y en coordinación con el tercer sector y otras administraciones.
El alma de Badalona Acull, Carles Sagués, bregado en echar una mano a familias en decenas de desahucios más o menos mediáticos en los últimos años, y muy activo en el caso del B9alerta de que el acuerdo anunciado hasta ahora entre la Generalitat y las entidades es insuficiente. “Es un paso adelante”, afirma confiando en que también la administración catalana habilite espacios.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, premio Goya por ‘Mar adentro’
Koke, batuta y cañón en la rotunda victoria del Atlético en Girona
Estados Unidos intercepta un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela
Las entidades de Badalona se arremangan y habilitan dos espacios para acoger a migrantes del B9
Lo más visto
- Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Tráfico alerta de fuertes nevadas a partir de mañana en plena Operación Navidad
- Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”