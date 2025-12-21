Ir al contenido
Cataluña
inmigración

Las entidades de Badalona se arremangan y habilitan dos espacios para acoger a migrantes del B9

Una quincena de personas pasó la noche de sábado en un casal independentista y una parroquia habilita 15 plazas más

El País
El País
Barcelona -
Las entidades de Badalona están asumiendo la atención de los migrantes en situación irregular desalojados el jueves pasado del antiguo instituto B9 donde llevaban tiempo malviviendo. La noche del sábado al viernes, Badalona Acull anunció que el casal independentista Sala i Pont acogería a una quincena de personas. CC OO ha cedido espacio en un almacén para que puedan dejar pertenencias y cargar móviles. Y este domingo Càritas ha anunciado la habilitación de otras 15 plazas en la parroquia Montserrat, con un dispositivo de emergencia que gestionará Cruz Roja con el apoyo económico del departamento de Derechos Sociales. En ambos casos los desalojados pueden estar bajo un techo de 20 a 8 horas. También hay alguna familia que está acogiendo a jóvenes de origen subsahariano.

El gobierno del alcalde Xavier Garcia Albiol ha dejado clarísimo que, tras desalojarles, no se encargará de su estado. El viernes les obligó a abandonar el espacio frente al antiguo centro educativo donde se habían instalado. De los 400 habitantes del B9, unos 200 se marcharon antes del desalojo. Del resto, una parte pasaron la noche del viernes y el sábado, cuando llovió a cántaros, bajo un puente de la autovía. En los dos espacios habilitados los desalojados pueden descansar después de cuatro noches al raso y mojándose todo el sábado. Además, hay una red de personas cocinando para ellos, e incluso personas que llegan en coche de otras ciudades ofreciendo ropa de abrigo o de cama.

Cáritas explicó este domingo que las personas que pernoctarán en la parroquia han sido escogidas de acuerdo a un criterio de “especial vulnerabilidad”. En el dispositivo suman fuerzas Cáritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi. De día, los alojados podrán utilizar las duchas y lavandería del Centro Diurno Folre, que atiende a personas sin hogar. El alcalde Albiol cerró el único centro público para personas sin techo. Además, Cáritas se está encargando de alojar en pensiones a cinco personas del B9 durante un mes, mientras busca nuevos espacios.

Actualmente, recuerda la entidad que depende de la diócesis de Barcelona, desde hace tiempo las entidades del municipio atienden a 321 personas en domicilios y 27 en un centro de acogida, según datos que citan de la Taula Sense Llar de Badalona). Las entidades, con todo, exigen que la atención al sinhogarismo sea a una apuesta municipal, dotada de políticas y recursos y en coordinación con el tercer sector y otras administraciones.

El alma de Badalona Acull, Carles Sagués, bregado en echar una mano a familias en decenas de desahucios más o menos mediáticos en los últimos años, y muy activo en el caso del B9alerta de que el acuerdo anunciado hasta ahora entre la Generalitat y las entidades es insuficiente. “Es un paso adelante”, afirma confiando en que también la administración catalana habilite espacios.

