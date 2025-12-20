Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Lluvias torrenciales

La lluvia empuja a los desalojados del B9 de Badalona a refugiarse bajo una salida de la C-31

Los migrantes pasan una noche más sin alternativa habitacional tras el desalojo y la presión policial frente al antiguo instituto

El País
El País
Badalona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un grupo de personas desalojadas esta semana del antiguo instituto B9 de Badalona ha pasado la noche de este viernes refugiado bajo una salida de la C-31, en el barrio de Sant Roc, después de que la Guardia Urbana les prohibiera de montar las tiendas de campaña en la la plaza donde se habían concentrado tras el desalojo.

El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha asegurado que ordenará la retirada de las tiendas de campaña para evitar que “se consolide un campamento”, aunque ha afirmado que actuará con “mano izquierda” debido a las lluvias que afectan a la zona. “No se puede normalizar la ocupación del espacio público”, ha señalado en declaraciones a Rac1.

La lluvia intensa durante la madrugada de este viernes y la presencia policial han ido dispersando al medio centenar de personas que permanecían en las inmediaciones del antiguo centro, desalojado el miércoles con un gran operativo policial celebrado por el alcalde. Muchas de ellas, en su mayoría migrantes, han buscado refugio en otras zonas de Badalona, bajo el puente de la autovía, así como en portales y descampados cercanos.

Desde el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña denuncian un “acoso policial” y advierten de que las personas desalojadas “no pueden desaparecer”. El desalojo del B9, donde llegaron a vivir cerca de 400 personas, ha suscitado críticas de relatores de la ONU para el derecho a la vivienda y para los derechos de los migrantes, que han calificado la operación como una “grave violación” de las libertades fundamentales.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los migrantes desmontan el campamento frente al B9 tras la amenaza policial de usar la fuerza

Jesús García Bueno | Badalona

El desalojo de Badalona deja a cientos de migrantes sin techo ni perspectivas de tenerlo: “No sé dónde voy a dormir esta noche”

Jesús García Bueno / Lorraine Delorenzo | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón engordan con facturas de hace una década y sin pagar desde tiempos de Cifuentes
  2. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  3. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  4. La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como parte de su formación en el Ejército del Aire
  5. La Justicia archiva la causa contra una diputada del PSOE por pedir el voto en Facebook el día de las europeas
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_