Los migrantes desmontan el campamento frente al B9 tras la amenaza policial de usar la fuerza

La tregua ha durado dos noches. Este viernes, el centenar de migrantes que había acampado en una plaza tras ser desalojados del instituto B9 de Badalona han sido forzados a irse. A las 10 de la mañana, cuando vencía el plazo dado por la policía local y después de momentos de mucha tensión, han accedido a recoger sus tiendas de campaña. La alternativa era, según les había anunciado la policía local, esperar la intervención de la Brigada Móvil, los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, que aguardaban discretamente a dos calles. El desalojo del B9, que se convirtió en el mayor asentamiento informal de migrantes en Cataluña (llegaron a convivir allí más de 400 personas) ha tenido, como era de prever, efectos colaterales. Sin alternativas para vivir, un centenar de esos ocupantes permanecieron el miércoles, tras el desalojo, en una plaza contigua al antiguo instituto. Y allí, por la tarde y con ayuda de entidades sociales, desplegaron tiendas de campaña. No tenían otro sitio adonde ir, de modo que pasaron allí la noche del miércoles y también la del jueves.

El nuevo asentamiento tenía visos de cronificarse, pero el Ayuntamiento de Badalona ha decidido ponerle fin esta misma mañana. A las 7.00, agentes de la Guardia Urbana se han personado en el campamento, que se expandía entre la escuela oficial de idiomas del municipio y unos edificios de protección oficial del barrio de Sant Roc, a apenas unos metros del antiguo instituto. Los agentes han conminado a los ocupantes a desalojar las tiendas de campaña y a apagar las hogueras que habían encendido para calentarse. Podían permanecer en la plaza, pero sin las tiendas. El argumento es que la brigada de limpieza iba a pasar a las 10 de la mañana por la zona y debía estar despejada.

Personas desalojadas del instituto B9 de Badalona acampa en la plaza aledaña, este jueves. Kike Rincon

El aviso fue acompañado de la amenaza de una intervención de los antidisturbios. Los agentes les dieron un límite temporal muy claro, lo que ha provocado minutos de alta tensión en la plaza. Los colectivos que dan apoyo a los migrantes han estado mediando con ellos para convencerles de la necesidad de levantar el campamento y no perder las tiendas de campaña (que por ahora son su único techo) y evitar que el conflicto escale. Ha habido resistencias. “Aquí estáis con las pistolas y las porras, ¿para qué? ¿Para empezar una guerra, no?”, se ha enfrentado Younouss, uno de los portavoces del B9, a la línea policial. Finalmente, a desgana y bajo amenaza, los migrantes han accedido a recoger las tiendas, aunque para ellos sigue sin haber ninguna alternativa.

La noche de este viernes vuelve a ser, como la del miércoles, una alternativa. El desalojo del B9 no ha puesto fin al problema de los migrantes que viven en condiciones de miseria. Muchos de ellos, unos 150, según el Ayuntamiento, se marcharon días antes y están fuera de Badalona. Otros se buscaron la vida en distintos asentamientos, pero un centenar permaneció en Badalona y a escasos metros del antiguo instituto. La plaza ha sido, durante dos noches, su hogar, un nuevo asentamiento al aire libre. Al anochecer del jueves, la imagen de la plaza era desoladora. Algunos migrantes se protegían del frío alrededor de una hoguera. Otros paseaban entre las tiendas de campaña que les han prestado. Los hay que regresaban de recoger chatarra, principal ocupación de buena parte de los miembros de este colectivo, muchos de ellos en situación irregular en España. Younouss, un electricista senegalés que ejerció cierto liderazgo en el interior del B9 como portavoz y mediador, contempla la escena con resignación e insiste en una idea que ha repetido en los últimos meses, a medida que las resoluciones judiciales iban haciendo cada vez más inminente el desalojo. “¿De verdad pensaban que echando a la gente íbamos a desaparecer? Pues no. Mira esto. ¿Qué es esto? Es una vergüenza. Y no va a parar hasta que haya una solución por parte de la administración”, contaba.

Personas desalojadas del instituto B9 de Badalona acampa en la plaza aledaña, este jueves. Kike Rincon

El miércoles, cuando el desahucio estaba a punto de completarse y los Mossos se preparaban para devolver la posesión del recinto al Ayuntamiento, Albiol compareció ante los medios para celebrar el triunfo. Dijo que, en los días previos, 150 personas se habían marchado ya del B9 y estaban fuera de Badalona, y prometió que no iba a permitir que el resto se instalasen en otros locales o en la calle. “Vamos a seguir con los controles necesarios para no permitir que nadie acampe en las calles de Badalona”, dijo, y añadió que “cualquier tentativa” de ocupar la calle iba a quedar “abortada de manera inmediata”. El Ayuntamiento, sin embargo, ha permitido que el asentamiento esté activo un par de días. Consultadas por esa circunstancia, fuentes municipales recuerdan que “la situación ha pasado de 400 ocupantes en el B9 a una cuarentena de personas en una plaza”, según la cifra que maneja el Consistorio. “Además”, agregan las mismas fuentes, “los 350 restantes ya no están en Badalona”. El Ayuntamiento asegura que está “hablando con la Generalitat para normalizar la situación” del asentamiento callejero “en los próximos días.”

Personas desalojadas del instituto B9 de Badalona acampan en la plaza aledaña, este jueves. Kike Rincon

Esa situación se ha resuelto finalmente este viernes con una medida de presión que ha acabado por funcionar. Los migrantes, sin embargo, siguen pensando que no hay solución a la vista, y que en el B9 al menos tenían un techo. La idea de que se ha pasado de lo malo a lo peor, coincide Idriss, guineano de 42 años. El B9 era un lugar precario, pero los ocupantes lo hicieron suyo: consiguieron electricidad y agua, habilitaron espacios comunes como un bar, convirtieron las aulas en habitaciones… De esas condiciones durísimas de una infravivienda han pasado a las condiciones aún más duras de no tener un techo bajo el que guarecerse. Y lo han hecho sin que ninguna administración les ofrezca una alternativa. El Ayuntamiento de Badalona ha dejado claro que no piensa invertir “ni un euro” en vivienda para estas personas y anunció que solo ha dado un recurso “temporal” a 17 de los residentes.