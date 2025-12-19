Mercadona concede una semana más de vacaciones y una nómina extra a 110.000 empleados a partir de 2026
El impacto económico de las medidas aprobadas será de 380 millones de euros
Una paga extraordinaria y siete días más de vacaciones, que pasan de 30 a 37, para 110.000 trabajadores de Mercadona en España y Portugal a partir de 2026 y en adelante. Las medidas, anunciadas este viernes por la compañía en un comunicado, persiguen “que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%”.
La semana adicional de vacaciones tendrá un coste de 100 millones de euros, que se sumarán a los 280 millones de la mensualidad extra. Esta se pagará en marzo y se añade a la retribución variable que ya perciben los empleados, actualmente de una o dos pagas según la antigüedad. En conjunto, la iniciativa aprobada por el comité de dirección de la empresa asciende a 380 millones de euros.
Con esta decisión, la empresa de distribución dice reconocer el esfuerzo “individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025″. El objetivo de la compañía, sostienen, es “alcanzar un modelo pionero en su sector en conciliación laboral y familiar, con puestos de trabajo estables y de calidad”.
En su comunicado, la compañía afirma que su modelo de recursos humanos, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando. “Una relación que permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta”, declara.
