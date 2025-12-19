García Luna apela en Estados Unidos la sentencia de 38 años por colaborar con el Cartel de Sinaloa

La defensa del exsecretario de Seguridad de México acusa que los fiscales y el juez del caso violaron el debido proceso y exigen que se anule o reponga el juicio

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna ha impugnado la sentencia de 38 años que le impuso un juez de Estados Unidos por colaborar con el Cartel de Sinaloa durante el ejercicio de sus funciones como servidor público, durante el sexenio del presidente del PAN Felipe Calderón (2006-2012). La defensa del exfuncionario argumenta que hubo violaciones graves al debido proceso cometidas por los fiscales y el propio juez del caso, Brian Cogan, como el hecho de que se admitieron testimonios falsos, según ha adelantado Milenio este viernes. Los abogados de García Luna sostienen que esas fallas contaminaron de manera “irremediable” el proceso, por lo que piden que el juicio se anule o, cuando menos, se reinicie.

El recurso de apelación, presentado ante una nueva corte de Nueva York, de acuerdo con el diario, sostiene que al menos dos testigos colaboradores de la Fiscalía hicieron declaraciones incriminatorias falsas, que los abogados de García Luna podían desvirtuar con evidencia que finalmente no se tomó en cuenta. Un ejemplo es el relato del supuesto secuestro de García Luna por parte del cartel de los Beltrán Leyva como represalia por su colaboración con el cartel de El Chapo Guzmán. Según la defensa del exsecretario, ese mismo día, García Luna estaba en un hospital pagando la cuenta de un servicio otorgado a su esposa.

La defensa del exfuncionario acusa otros vicios procedimentales, como el hecho de que el juez Cogan haya permitido durante el juicio la exhibición —sin que ello tuviera relación con el caso— de propiedades que evidenciaban el patrimonio de García Luna, lo que creó una mala impresión del jurado en torno al acusado. Los abogados también reclaman que, en otros juicios semejantes donde han sido condenados funcionarios de alto nivel por narcotráfico, las penas no son tan elevadas (en el caso de García Luna, además de los 38 años de prisión, se le ordenó pagar una multa de dos millones de dólares).

El de García Luna ha sido uno de los casos más explosivos de los últimos años, pues ningún exfuncionario mexicano del mismo nivel había sido enjuiciado por corrupción y crimen organizado. Su vinculación con el expresidente Calderón y el PAN avivó un golpeteo político en México de gran calado. Declarado culpable en 2024, García Luna está a punto de cumplir apenas dos años de su larga sentencia.

Información en desarrollo...