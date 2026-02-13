Educación despide a Marx Arriaga, el polémico creador de los nuevos libros de texto

El exfuncionario ha sido muy criticado por el contenido ideológico de los documentos y por su trabajo en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana

Marx Arriaga Navarro ha sido despedido del cargo de director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La noticia ha sido confirmada a este periódico por Mario Delgado, el titular de la dependencia federal. El polémico funcionario ha sido el centro de las críticas por el enfoque ideológico que plasmó en la elaboración de los libros de texto y su trabajo en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). El servidor público en los últimos días ha sumado tensión a la ya tirante relación con superiores y con la presidenta, Claudia Sheinbaum, que ha tenido que salir a atajar sus declaraciones.

Arriaga Navarro ha sostenido que existe un intento de la dependencia a la que hasta hoy representó, de privatizar la educación, y ha planteado la creación de comités para la defensa de la estrategia educativa instituida en la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Un dicho que ha sido desmentido por la mandataria.

El funcionario, herencia del sexenio pasado, ha acusado un intento de desalojo que ha sido rechazado por autoridades de la dependencia. “¡A golpes no se mata la raíz!“, ha publicado Arriaga Navarro en su cuenta de X, en un mensaje en el que acusa presunta violencia por parte de la SEP. El funcionario ofrecerá una conferencia de prensa la tarde de este viernes para dar detalles sobre su salida de la dependencia.

En redes sociales han circulado videos en los que se ve a Arriaga Navarro en una actitud retadora contra elementos de seguridad de la dependencia, a quienes los conmina a que lo echen de las instalaciones. “Que no les dé miedo, oficiales, soy obradorista. Es muy sencillo, solo tienen que sacarme de la institución, sigan órdenes”, rebate a los uniformados, quienes se quedan impávidos. El hoy exfuncionario junta las muñecas de las manos como buscando ser esposado y continúa: “[Deténgame] por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, oficial, ¿o cómo va a justificar que sacó al director general de materiales educativos?

Un par de uniformados han escoltado a Arriaga Navarro hasta lo que fuera su despacho luego de ser notificado de su separación del cargo. Momentos después, un nombre de identidad desconocida, hasta el momento, le pide que entregue el vehículo que le hayan asignado y el tarjetón de estacionamiento. La respuesta de Navarro es inmediata. “No nos daban ni viáticos. ¿Cuál vehículo?" Acto seguido, pide explicaciones. “Voltee a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país en el obradorismo. “¿Quién dio la indicación? ¿A nombre de quién? ¿Fue Mario Delgado o fue Noemí Juárez [subsecretaria de educación básica]?“, lanza una lluvia de cuestionamientos sin respuesta.