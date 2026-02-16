Nadia López García asume la Dirección de Materiales Educativos en la SEP tras la destitución de Marx Arriaga

La Secretaría de Educación presenta a la pedagoga en medio de la polémica con el exfuncionario, quien está atrincherado desde el viernes en su oficina

Nadia López García ha sido designada este lunes para la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la controvertida destitución de Marx Arriaga. López, quien ha sido presentada en las redes sociales de la Secretaría como “pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales“, llega para reemplazar a Arriaga. El funcionario detrás de los nuevos libros de texto de la SEP se ha atrincherado desde el viernes en su oficina dentro de la Secretaría de Educación tras ser removido de su cargo.

Mientras Arriaga permanece atrincherado por tercer día consecutivo, la Secretaría ha anunciado a la nueva titular, y ha dicho que “reconoce y agradece” la labor del exfuncionario al frente de la Dirección. En la misma línea ha ido esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que Arriaga ha hecho “un trabajo extraordinario” con el contenido de los libros de texto. Sheinbaum ha explicado también cómo el despido llevó a un conflicto. “No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces, ahí hubo un primer desencuentro, por decirlo así. Frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones”. La presidenta también ha indicado que no estuvo de acuerdo en las formas en las que se notificó su salida del cargo y ha recordado que entre compañeros siempre debe de haber un trato respetuoso.

La SEP, por su parte, justificó la salida del funcionario el viernes debido a un cambio “de naturaleza del puesto” que pasará “a la modalidad de libre designación”, es decir, que la secretaría realizará un nuevo nombramiento”. La respuesta de Arriaga fue cargar contra la Secretaría: “Con mentiras me hablaron de la dirección y estuve rodeado de abogados y policías y dijeron que yo sobraba. No ha sido nuevo en el magisterio; es algo común. El punto es la cuestión de la dignidad y la precariedad laboral a la que nos enfrentamos en el magisterio porque nadie está seguro en esta institución”.

[Noticia de última hora. Más información en breve]