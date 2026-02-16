Detenido un entrenador del fútbol base del Terrassa FC por pedir vídeos sexuales a menores
El club asegura que apartó al monitor de sus funciones al tener conocimiento de la investigación
Un entrenador de fútbol base del Terrassa CF ha sido detenido por pedir vídeos y fotos de contenido sexual a menores de edad. Los Mossos d’Esquadra arrestaron al hombre el pasado 11 de febrero en las instalaciones del club, según adelantó el Diari de Terrassa y han confirmado fuentes policiales.
El club en el que el detenido ejercía funciones de entrenador de menores ha emitido un comunicado en el que explica que, en el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, le apartó de sus funciones. “La persona afectada ha dejado de formar parte del Terrassa FC y no desarrollará ninguna actividad dentro de la entidad”, señala la nota.
El Terrassa FC asegura que no le consta “ninguna comunicación formal” sobre los hechos investigados y ha señalado que el entrenador “disponía de la documentación exigida” por la normativa, lo que incluye un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. El club asegura que se ha puesto a “plena disposición” de la investigación y que colaborará con el juzgado en lo que necesite, y ha puesto a disposición de las familias su protocolo de protección a la infancia.
