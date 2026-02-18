Ir al contenido
Brujas - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Simeone buscan en Europa mejorar su mala imagen en la Liga

Clement Lenglet y Le Normand, apercibidos de sanción en la previa del duelo del Atlético ante el Brujas. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)
El Atlético de Madrid desea dejar atrás sus últimos malos resultados en la Liga con un buen resultado ante el Brujas en la ida de esta eliminatoria de repesca de la Champions League. Los de Simeone deberán ofrecer una imagen parecida a la que mostraron ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando destrozaron (4-0) al actual campeón de la Liga y de la Copa.

Horario del Brujas-Atlético de Madrid

Brujas BRU
Atlético ATM
Movistar Liga de Campeones

El encuentro entre el Brujas y el Atlético de Madrid se jugará a las 21.00 horas y se podrá ver tanto en Movistar Plus (7) como en Movistar Liga de Campeones.

Resto de partidos

Qarabag-Newcastle

FK Qarabag QAR
Newcastle NEW
Movistar Liga de Campeones

Bodo-Inter de Milán

Bodø/Glimt BG
Inter INT
Movistar Liga de Campeones

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Olympiacos OLY
Leverkusen BLE
Movistar Liga de Campeones

