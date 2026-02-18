La hipótesis de una salida adelantada de Lagarde en el BCE aviva el debate sobre los candidatos a sucederla

La hipótesis sobre un adiós anticipado de Christine Lagarde al frente de la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), que según el diario Financial Times —que cita fuentes cercanas a la francesa— sopesa dejar su puesto antes de que expire su mandato, está avivando los movimientos en los Estados miembros en la carrera para sustituir tanto a Lagarde como a otros dos puestos clave del BCE. La salida anticipada de la presidenta, cuyo mandato concluye en octubre, se produciría para dar la opción a que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participaran en la elección de uno de los puestos más importantes de las instituciones comunitarias antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

Los Estados miembros ya están preparándose para la sucesión y el debate es cada vez más vivo, aseguran fuentes diplomáticas europeas. España, la cuarta economía de la UE, ya se ha posicionado y ha marcado su interés por la presidencia del BCE (o por alguno de los cargos relevantes que se renuevan). España “trabajará activamente para garantizar que tenga una posición influyente y significativa” en el organismo bancario europeo, según ha indicado el Ministerio de Economía español en respuesta a las informaciones del Financial Times. Madrid quiere “un papel de liderazgo dentro de las principales instituciones económicas de Europa”.

El martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya lanzó en Bruselas el mensaje de que el Gobierno está preparado: “España quiere desempeñar un papel protagonista en el nuevo Comité Ejecutivo cuando se renueven las vacantes, y trabajaremos para ello”, dijo a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin. “Es una gran oportunidad para España y presentaremos la mejor candidatura posible. Estamos preparados si la decisión se adelanta”, aseveró.

El debate se avivó tras el anuncio del gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, de que se marchará en junio (18 meses antes de que acabe su mandato), también con las elecciones galas, en las que la extrema derecha parte como favorita, en el horizonte. Y las especulaciones sobre una eventual salida de Lagarde abren, a su vez, la puerta a adelantar el relevo en el BCE tanto del economista jefe, Philip Lane, y de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, cuyos mandatos expiran también en 2027. Este mismo miércoles, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha admitido que es “factible” que Alemania proponga a un candidato. El nombre de Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, ocupa un lugar privilegiado en la corta lista de nombres que se maneja, de la que también forman parte el holandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel, la propia Isabel Schnabel y Jörg Kukies. Sin aludir a ningún nombre, España defiende tener “candidatos y candidatas” preparados para los puestos.

“La presidenta Lagarde está totalmente enfocada en su misión y no ha tomado ninguna decisión con respecto al final de su mandato”, ha dicho por correo electrónico una portavoz del BCE. Pero el debate está sobre la mesa. Y la decisión y los movimientos son de un enorme calado político en un momento, recuerda una alta fuente comunitaria, en el que la extrema derecha está pegando con fuerza y los Gobiernos de las fuerzas de centro y centro derecha están moviéndose para blindar sus instituciones..

Para Carsten Brzeski, economista jefe de ING, el acortamiento de plazos que puede suponer una salida precipitada de Lagarde puede acelerar los acontecimientos. “Parece aún más probable que la sucesión de Lagarde, Philip Lane e Isabel Schnabel se concrete en un gran acuerdo, con Alemania, Francia y España haciendo referencia a su derecho informal a un puesto permanente en el Comité Ejecutivo del BCE”, señala.

Dado que el Eurobanco ha tenido dos presidentes franceses (Lagarde lo es desde 2019, y Jean-Claude Trichet lo fue entre 2003 y 2011), la mitad de los cuatro que han dirigido en total la institución, las posibilidades de una nueva presidencia francesa son nulas, lo que reduce la carrera a Alemania y España, con el expresidente del banco central neerlandés, Klaas Knot, como alternativa.

Cada uno de ellos daría su impronta a un BCE que vive un momento muy cómodo, con la inflación bajo control en el 1,7%, los tipos de interés anclados en el 2%, y sin previsión de retoques en todo 2026. Christian Schulz, economista jefe de Allianz Global Investors, estima que Hernández de Cos tendría otras prioridades. “Probablemente pondría mayor énfasis en el equilibrio económico que en las expectativas de inflación. Esto podría traducirse en un BCE más intervencionista”.

La descripción es un modo de identificarlo con el sector paloma del banco. En cambio, sitúa a los alemanes Nagel y Kukies con una línea continuista, pero de sesgo más halcón. Y a la también germana Schnabel como aún más ortodoxa, con declaraciones en las que incluso ha señalado su preferencia por subidas de tipos más pronto que tarde, de las que luego se retractó parcialmente. Su condición de miembro actual del comité ejecutivo juega en su contra. “Sus opciones se consideran limitadas, en parte porque su mandato no es renovable”, apunta Schulz.

En cuanto a Knot, de resultar elegido sería el segundo presidente holandés, porque Wim Duisenberg ya lo fue entre 1998 y 2003, años en los que ejerció como el primer jefe de la entidad. En su línea de política monetaria, Schulz percibe una cierta evolución desde posturas antaño más duras. “Históricamente se ha mostrado escéptico respecto a herramientas no convencionales y a la expansión del balance, si bien adoptó una posición más moderada tras la pandemia”.

Los expertos están divididos sobre quién tiene más opciones. Andrzej Szczepaniak, economista sénior de Nomura, sitúa al frente al español. “Schnabel se enfrentaría a obstáculos legales, aunque no insuperables. Consideramos que el nombramiento de Boris Vujcic como vicepresidente hace que alguien de un país pequeño (por ejemplo, Knot) o un miembro más halcón (como Nagel) sea marginalmente menos probable, situando a De Cos de facto a la cabeza“. Una encuesta entre economistas europeos elaborada por Bloomberg hace un mes apuntaba, en cambio, a que el holandés Klaas Knot tiene más opciones de suceder a la presidenta, por delante de Hernández de Cos.

El economista de ABN Amro Nick Kounis apunta a otro detalle en ese duelo Knot-Cos. Cree que el hecho de que el español iniciara en julio pasado su mandato como director general del Banco de Pagos Internacionales le perjudica. “En cuanto al momento oportuno, Knot aún no ha aceptado un nuevo puesto importante, mientras que De Cos sí. [...] Por lo tanto, un nombramiento anticipado podría favorecer a Knot en el margen”.

La eventual renuncia adelantada de Lagarde no desató grandes reacciones este miércoles en la cotización del euro, que se movía ligeramente a la baja frente al dólar. “El impacto de un relevo anticipado de Lagarde en la toma de decisiones del BCE sería muy limitado. Ya sea con Lagarde o con otra persona al mando, el BCE mantendrá los tipos sin cambios este año (y nuestra previsión es que también se mantengan sin cambios el próximo año)”, augura Szczepaniak.

Jordan Rochester, jefe de Estrategia en Mizuho, ve sobre la mesa otros elementos más influyentes que una sustitución exprés de Lagarde. “¿Importa esto para los mercados? A largo plazo sí, pero a corto plazo los datos serán más importantes". Schulz, de Allianz, resume en pocas palabras cómo interpreta que actuaría cada aspirante. “Una presidencia de Hernández de Cos podría aumentar las expectativas de bajadas de tipos; con los otros candidatos, los recortes serían menos probables, e incluso bajo Schnabel podría resurgir la especulación sobre subidas de tipos”.