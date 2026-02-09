Dimite el gobernador del Banco de Francia un año antes de finalizar su mandato

François Villeroy de Galhau, de 66 años, deja el cargo y da la opción a Emmanuel Macron de designar un sucesor un año antes de las elecciones presidenciales

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha anunciado este lunes que dejará el cargo el próximo mes de junio, un año antes de que acabe su segundo mandato y tras casi once años al frente del organismo. Villeroy de Galhau, de 66 años, deja su puesto para presidir la Fundación Apprentis d’Auteil, una institución católica dedicado a la protección de la infancia y la inserción de los jóvenes con dificultades.

La decisión ha pillado por sorpresa incluso en el propio organismo, pues se daba por hecho que iba a finalizar su mandato. En una carta enviada a los trabajadores del Banco de Francia, detalla sus motivaciones y explica que ha tomado esta decisión, de carácter personal, “con total independencia”. “Soy consciente de que puede suponer una sorpresa para vosotros, por eso he querido explicarla”, dice en la misiva, de dos páginas.

“Mis casi once años al frente del Banco de Francia y al servicio del euro son y seguirán siendo el orgullo de mi carrera pública (…) Pero creo que he cumplido parte esencial de mi misión y es posible ahora transmitir esta responsabilidad”, señala el alto funcionario, que añade, sobre su nuevo puesto: “Mi nueva misión en un ámbito social clave me permitirá seguir sirviendo al interés general”.

La decisión, aclara, se la comunicó hace unos días al presidente francés, Emmanuel Macron, que es a quien corresponde designar al sucesor, así como a la presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde. Villeroy de Galhau deja así en manos de Emmanuel Macron la elección de la persona que estará al frente del organismo en los próximos años, incluso cuando el propio Macron ya esté fuera del Palacio Elíseo. Al presidente le queda un año de mandato antes de las elecciones presidenciales de 2027, en las que la formación de extrema derecha de Marine Le Pen parte como favorita en los sondeos.

El alto funcionario, figura clave en misiones de política monetaria y lucha contra el sobreendeudamiento, anuncia su dimisión en un momento de relativa calma en el país, pues el Gobierno francés acaba de aprobar los presupuestos para 2026. Lo ha hecho por decreto, tras meses de discusiones en las que los partidos no lograron llegar a un acuerdo.

El ministro de Economía, Roland Lescure, ha agradecido “el compromiso y el sentido del servicio de Villeroy de Galhau, que ha acompañado a nuestra economía en años de profundas transformaciones. Su acción ha estado siempre guiada por el rigor, la independencia y la preocupación del interés general”. El BCE “se ha beneficiado enormemente del realismo, combinado con las firmes convicciones y la visión europea que siempre aporta”, ha reaccionado también Christine Lagarde. “Echaré de menos su optimismo y su enfoque basado en principios del liderazgo. También se ha convertido en un amigo muy querido y le deseo todo el éxito posible”, indicó Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y actual director general del Banco Internacional de Pagos (BIS), quien ha agradecido a Villeroy “su compromiso con el interés público y la búsqueda de la cooperación internacional”.

François Villeroy de Galhau es ingeniero de formación y estudió en la prestigiosa escuela nacional de la administración (ENA), donde se formaban las élites y los altos funcionarios. Entre su abultado currículum, Villeroy de Galhau fue inspector fiscal, jefe de gabinete del ministro de Economía de 1997 hasta 2000 y ocupó distintos puestos en el banco BNP Paribas. Asumió el mando del Banco de Francia en noviembre de 2015, a propuesta del entonces presidente François Hollande. Cuando acabó su mandato en 2021, Emmanuel Macron le propuso para continuar y fue renovado por seis años más.

En estos casi once años ha defendido una política de control del gasto público y ha reorganizado el Banco de Francia, reduciendo sus efectivos un 30%. Ha afrontado varias crisis, entre ellas la del Covid y la crisis inflacionista desatada tras la guerra en Ucrania. Además, en ocasiones ha mostrado su apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante los ataques de Donald Trump y cuyo mandato concluye en mayo.

“El plazo de fin de junio es suficiente para organizar con tranquilidad mi sucesión”, señala François Villeroy de Galhau en la misiva a los trabajadores del organismo. “Hemos logrado que el Banco de Francia sea más visible y eficiente, asegurando el mejor servicio al menor coste. Las mujeres ahora tienen una presencia mayor en los equipos directivos y somos reconocidos como el banco central más verde del G20”.

“Para mayo habremos dado pasos decisivos en beneficio de nuestro Banco de Francia. Para esa fecha finalizaremos nuestro plan estratégico para 2028 (…) Hemos logrado la victoria contra la inflación, y aunque la incertidumbre internacional sigue siendo significativa, la política global se encuentra en una buena posición con el Banco Central Europeo”, señala.

Entre las personas que podrían sucederle se encuentran Denis Beau y Agnès Bénassy-Quéré, ambos subgobernadores del Banco de Francia, o Benoît Coeuré, presidente de la Autoridad de la Competencia. Este ya fue uno de los nombres que sonó en 2015, cuando se nombró finalmente a Villeroy de Galhau. También se baraja como potencial aspirante al cargo Emmanuel Moulin, actual jefe de gabinete del propio Macron. Aunque es éste quien debe nombrar sucesor, la decisión debe ser sometida a votación en la comisión de finanzas de Asamblea y Senado.

La vacante de Villeroy llega, además, en pleno proceso de renovación del BCE: el croata Boris Vujcic sustituirá a Guindos como vicepresidente a partir de junio (justo cuando Villeroy dejará de asistir a las reuniones del consejo de Gobierno, que fijan los tipos de interés). Y en 2027 deberá ser nombrado un nuevo presidente para la entidad europea, puesto que el mandato de la también francesa Christine Lagarde expira a finales de octubre, además del de otros dos miembros del comité ejecutivo (el órgano de gobierno diario de la entidad): el de su economista jefe, el irlandés Philip Lane, en junio, y el de consejera de la alemana Isabel Schnabel, a final de año.