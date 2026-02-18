‘Obra oberta’: los procesos que construyen la arquitectura de Josep Lluís Mateo

El COAC expone más de tres décadas de trabajo del creador catalán, en el año de la Capital Mundial de la Arquitectura en Barcelona

Cada arquitecto encuentra, en el proceso de creación, su propia manera de pensar el espacio. En algunos casos, los dibujos, los croquis y las maquetas son tan interesantes como la obra construida, aunque no siempre quedan al alcance de los ojos curiosos del público. Esa dimensión conocida pero menos visible del oficio es parte de Obra oberta, la exposición que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta hasta el próximo domingo (22) en su sede en el centro de Barcelona. La muestra, reúne más de tres décadas de trabajo del arquitecto Josep Lluís Mateo (Barcelona, 1949) y llega en el año de la Capital Mundial de la Arquitectura en Barcelona.

“El mundo sin arquitectura sería ininteligible”, escribe Mateo en el texto de introducción que abre el recorrido. La exposición parte de esa afirmación para presentar la arquitectura como un proceso en construcción permanente. Los dibujos y croquis se transforman digitalmente y ganan precisión con la ayuda de las maquetas, que permiten dar forma al volumen y el espacio. Después aparecen las vistas exteriores y, finalmente, el proyecto materializado en las fotografías del proyecto. En ese punto, el detalle adquiere un papel central: “mirar con precisión, casi con microscopio, se vuelve indispensable”.

El espacio expositivo es interesante para cualquier público curioso pero también es la posibilidad de una prolongación del aula para los futuros arquitectos. Frente a uno de los paneles de croquis iniciales, un pequeño grupo de tres estudiantes se detiene durante algunos minutos. Se acercan a los dibujos, señalan detalles estructurales y comentan en voz baja las soluciones técnicas mientras el profesor que los acompaña explica algunos detalles.

Vista de la exposición dedicada a Josep Lluís Mateo, en la sede del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Aldo Amoretti

Entre los proyectos expuestos figuran el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany en Llucmajor (2023), la Filmoteca de Catalunya (2011), la remodelación y ampliación del mercado del Ninot en Barcelona (2015), el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), las viviendas en Tolosa-Blagnac (2013), el edificio de viviendas en el muelle de Borneo en Ámsterdam (1999-2000) y una vivienda unifamiliar en Mallorca (2023).

El recorrido está organizado de manera casi cronológica, aunque no pretende definir una trayectoria cerrada. Los proyectos se presentan como “trazos sueltos” sin fijar una dirección única. Paneles con dibujos originales, planos técnicos, fotografías de obra y maquetas permiten seguir ese tránsito desde la idea hasta la construcción.

También se incluye el concurso restringido para la remodelación del Camp Nou (2007), presentado como un estadio asimétrico con un anillo exterior. En el caso de la Filmoteca de Catalunya, la muestra destaca la organización espacial en torno a dos movimientos: el descenso hacia las salas y el ascenso hacia la luz. En el mercado del Ninot, la intervención conserva la cubierta ligera y reorganiza el interior incorporando nuevos servicios sin alterar el volumen. El Centro Toni Catany, por su parte, combina la restauración de las fachadas históricas con la creación de un espacio museográfico contemporáneo que, según la exposición, debe ser “radical y claro, abstracto”.

Un apartado específico, bajo el título Colección Josep Lluís Mateo. Fragmentos, aborda la relación entre arquitectura y fotografía como “una manera de mirar el objeto, un punto de vista, una luz, un espacio”. La selección incluye obras de Manolo Laguillo, Francesc Català-Roca y José Antonio Coderch (este último en su faceta como fotógrafo) y establece una relación con los cuatro elementos de la tradición presocrática (fuego, agua, tierra y aire), presentes en la lectura material del mundo que atraviesa parte de la colección.

La exposición será acompañada de la publicación Obra oberta, editada por Puente Editores, con textos del propio Mateo y de autores como Enric Miralles, Ignasi de Solà-Morales y Agustí Obiol. Catedrático emérito de Arquitectura y Diseño en la ETH de Zúrich y fundador de Mateo Arquitectura en 1991, Josep Lluís Mateo ha desarrollado una trayectoria también de docencia y investigación. En Obra oberta, esa trayectoria se presenta como un proceso abierto, como su propia historia, en el que cada proyecto se entiende, en palabras del propio arquitecto, como una obra “a descubrir”.