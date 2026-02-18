¿Quién puede certificar si es Antoni Gaudí el señor que aparece tres segundos en una película?

Hace diez días, la historiadora e investigadora Beli Artigas publicaba en su blog Criticart un fragmento de una filmación de una boda de 1922 en Barcelona, sobre la que se preguntaba si “el hombre de la barba blanca y sombrero canotier” es Antoni Gaudí. De confirmarse, vaticinaba, podría ser “una de las noticias del año Gaudí”, cuando se está conmemorando el centenario del arquitecto de la Sagrada Familia, que está a punto de finalizar la torre de Jesús, la más alta. “Para poderlo confirmar, necesito la colaboración de quien quiera, o pueda, compartir parte de su conocimiento para descifrarlo”, escribía la investigadora. Artigas fue prudente. Pero las imágenes corrieron de pantalla en pantalla y otros no han sido tan cautos: aseguran que se trata de Gaudí. Lo celebra el autor de la popular cuenta de X llamada Efemérides de Arquitectura (@efemarq) en un extenso hilo de casi 70 apuntes. O, preguntada por la cuestión, la periodista Tate Cabré. Pero ni el propio patronato de la Sagrada Familia confirma ni desmiente: “La Sagrada Familia considera que esta determinación correspondería a profesionales expertos”, responden. Y el director de la Cátedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, respondió a la agencia EFE que “habría que hacer un estudio exhaustivo para confirmar la hipótesis”.

Unas reservas en un contexto de estudiosos que se presentan como “gaudianistas” o “gaudinólogos”, en las que sigue pesando la controversia por la falta de rigor durante el Congreso Mundial de Gaudí de 2014 o fotografías y vídeos que se han difundido del arquitecto de forma errónea. La cuestión es si hay una autoridad o un experto que pueda certificar que el hombre de la película de 1922 sea Gaudí. La propia Artigas afirma que le parece que sí lo es, pero advierte: “No tenemos ningún documento que nos lo confirme”. “Yo creo a la familia” Costa-Artigas [la coincidencia en el apellido es casualidad], que le facilitó las imágenes de la boda de su abuelo, que siempre contó que el arquitecto había estado en su boda: “Los nietos tienen ahora 70 años y cuentan que Gaudí estuvo en la boda de sus abuelos, pero la única constancia que tienen son los tres segundos de la película. Todo cuadra: eran clientes de Gaudí y se habían hecho amigos, pero faltarían imágenes de algún álbum, una lista de invitados o alguien vivo que pudiera explicar que sus abuelos también estuvieron”. Se cree que los Costa-Artigas conocieron a Gaudí a través de la familia Güell, y él diseñó los jardines Artigas, en el pueblo de La Pobla de Lillet (Barcelona).

Hay una cuestión por la que a Artigas le gustaría tener la certeza de que el hombre de la película es Gaudí: “Podría pasar a la historia un Gaudí distinto de la lectura de que era una persona mística, ofuscada, solitaria, entregada a la Sagrada Familia y antipática”. “En 1922 [fecha de las imágenes] todavía vivía en el Park Güell, en realidad, en la Sagrada Familia apenas vivió unos meses antes de morir. Si fuera Gaudí nos demostraría que fue una persona normal, que el día que asiste a una boda se arregla, se corta el pelo y va al barbero”, dice, y lamenta “el Gaudí que nos quieren vender, poco arreglado, por motivos religiosos”.

La catedrática emérita de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona Mireia Freixa, experta en modernismo catalán, cree que es “fantástico e importante que hayan salido las imágenes”. “Están bien documentadas y perfectamente explicadas, y estoy de acuerdo con la cautela con que se ha expresado Beli Artigas; quizás nos excedemos en la cautela, porque a veces con excesiva frivolidad se han dado argumentos sobre Gaudí poco rigurosos”. “Ha habido una inflación de noticias a partir de anécdotas no justificadas y todo el mundo va con pies de plomo. Demasiadas veces se ha valorado la anécdota por encima de la trascendencia histórica del personaje”, afirma Freixa. Y acaba: “Tenemos unas imágenes en movimiento que no teníamos y dan una visión más cotidiana del Gaudí que complementan lo que es fundamental, el valor de su producción arquitectónica en el contexto del Modernismo catalán”.

La doctora en comunicación y periodismo Tate Cabré, que tuvo mucha vinculación con la Cátedra Gaudí cuando la dirigía Juan Bassegoda, y en 2002, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Gaudí, firmó series y coleccionables para varios medios y colaboró en un documental para televisión del arquitecto, sentencia: “No existe una autoridad sobre Gaudí, hay tantos que, ni que fuera el mejor, no podría certificar 100% las imágenes difundidas, porque todos los testimonios directos han muerto”. Personalmente, Cabré sí cree que es el arquitecto. “Por tres motivos. El primero, porque la familia Costa-Artigas siempre ha contado que estuvo en la boda, porque les había hecho los jardines y se hicieron amigos”. El segundo motivo es físico. Explica que de sus visitas a la Sagrada Familia conoce bien la máscara mortuoria del arquitecto que hay en la cripta del templo: “Es él: cabeza pequeña, barbilla puntiaguda, orejas pequeñas”. Y el tercer motivo es “su actitud: era un hombre discreto, humilde, recogido”. Todo lo contrario que el falso Gaudí en unas imágenes de Montserrat difundidas en 2017, que mostraban a un hombre corpulento y que mira de frente.