El comisario europeo de Deportes no asistirá a la ceremonia de los Juegos Paralímpicos de Invierno como denuncia por la participación de atletas rusos y bielorrusos con los colores nacionales
Glenn Micallef rechaza la decisión del Comité de recuperar la bandera de ambas naciones para sus deportistas, que hasta ahora competían como neutrales
El responsable político más joven del Ejecutivo comunitario, Glenn Micallef, economista maltés de 35 años vinculado desde el principio de su carrera profesional al sector público, es el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la UE. Como tal y pronunciándose en la red social X, Micallef ha anunciado que no acudirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán (Italia) el 6 de marzo, para protestar contra la participación de atletas bajo banderas rusa y bielorrusa.
El Comité Internacional Paralímpico tomó esta decisión el martes para seis deportistas, una elección que marcaría el regreso de dos naciones vetadas tras la invasión de Ucrania lanzada por Moscú en febrero de 2022. Así, los deportistas de Rusia competirán bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos de invierno por primera vez en más de una década —la última vez fue en Sochi (Rusia) en 2014—, y el himno nacional del país sonará para honrar a cualquier ganador ruso de una medalla de oro. Lo mismo ocurrirá con Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia que también ha estado vetada desde 2022.
I stand with the Paralympians and everything they represent.— Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 18, 2026
However, first allowing Russia and Belarus to return and now granting a wild card and fast-tracking participation without qualification? This is unacceptable.
While Russia’s war of aggression against Ukraine… pic.twitter.com/vJU2BZr3z1
“El Comité Paralímpico Internacional puede confirmar que al Comité Paralímpico Nacional de Rusia se le han asignado un total de seis plazas: dos en esquí alpino paralímpico (una masculina, una femenina), dos en esquí de fondo paralímpico (una masculina, una femenina) y dos en snowboard paralímpico (ambas masculinas)”, indicó el comunicado. El anuncio es, presumiblemente, otro indicio de que Rusia y su identidad nacional quedarán restauradas en los círculos olímpicos con mucha antelación a los Juegos de verano de Los Ángeles 2028.
“Autorizar primero el regreso de Rusia y Bielorrusia y, después, conceder una exención y una participación acelerada sin ninguna condición” es “inaceptable”, se indigna Glenn Micallef, originario de Malta. Y añade: “Mientras continúe la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar el restablecimiento de los símbolos nacionales —banderas, himnos y uniformes—, indisociables de este conflicto. El deporte une cuando defiende principios. Divide cuando los compromete”, concluye, invitando a sus “homólogos que comparten estos valores a adoptar la misma posición”.
