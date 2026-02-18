La denuncia contra el exjefe de la Policía Nacional cae como una bomba entre los agentes: “Estamos en ‘shock”

Los sindicatos policiales se debaten entre la protección a la inspectora que asegura haber sufrido una agresión sexual y el respeto a la presunción de inocencia del mando destituido

La querella de una agente contra el hasta ayer director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por una supuesta agresión sexual cayó como un jarro de agua fría entre los 76.700 agentes del cuerpo. “Estamos en estado de shock”, “nadie se podía esperar esto”, “ha sido una auténtica sorpresa”, respondían algunos de sus agentes, que pedían algo de tiempo para conocer los detalles de una querella que acababa de admitir el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Conforme avanzaba la tarde del martes, se iban conociendo los detalles del caso, como que la mujer, con la que había mantenido una relación, aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual “con penetración” y haber sufrido coacciones “de forma directa e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara”.

El comisario principal José Ángel González firmó su dimisión a las nueve y media de la noche del martes, apenas dos horas después de que el sindicato mayoritario JUPOL reclamara con un mensaje en redes sociales que no continuara “ni un minuto más” al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DA0), el cargo uniformado de mayor relevancia del cuerpo, justo por debajo del director de la Policía.

Tras el impacto inicial, los representantes sindicales de los agentes han comenzado a hacer valoraciones en las que impera la prudencia, ya que el caso apenas se ha admitido a trámite y todavía tienen que prestar declaración en el juzgado la inspectora y González. Los agentes consultados temen que no se juzgue al cuerpo policial por una “actuación individual” y hacen equilibrios para proteger a la inspectora que ha presentado la querella, sin perder el respeto a la presunción de inocencia del mando recién destituido.

“Si la dimisión se produce para preservar la institución y facilitar cualquier investigación, entendemos que es una decisión coherente con la responsabilidad del cargo”, ha manifestado este miércoles Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con la misma representación que JUPOL en el Consejo de la Policía, órgano de participación de los funcionarios y la Administración. “La ejemplaridad en los puestos de alta dirección [en la Policía] no es una opción, es una obligación. Si hay una investigación judicial en marcha, debe desarrollarse con total transparencia y sin interferencias”, ha añadido.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a los mandos policiales, también ha reclamado “respeto absoluto al procedimiento judicial”. “Cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente”, han señalado la formación, presidida por Daniel López, en un comunicado. El SPP apelado a la “prudencia y a la serenidad”: “La presunción de inocencia no es la justificación de ningún hecho, sino un derecho fundamental para proteger a los ciudadanos, incluidos los policías. Si se demuestran los hechos, seremos los primeros en pedir que se depuren responsabilidades, pero nunca antes”, han añadido.

El SPP ha criticado el “daño reputacional” de manifestaciones sindicales que “buscando protagonismo” han reclamado “dimisiones anticipadas sin el menor rigor ni espera procesal”.

Los representantes de los agentes coinciden en defender al cuerpo policial al que pertenecen, especialmente para que este caso no dañe a una de las instituciones más valoradas por los españoles. “Para nosotros es muy importante la imagen de la Policía, tenemos que garantizar el respeto a la institución y hacia el trabajo de los policías”, ha añadido el portavoz de Unión Federal de Policía (UFP), Carlos Quero, en un mensaje en el que también ha incidido en la protección de la víctima, la presunción de inocencia y el respeto al procedimiento judicial.