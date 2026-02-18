Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso celebra una nueva sesión de control tras la aprobación de medidas anticorrupción
Rufián y Delgado dialogan en Madrid sobre el futuro de la izquierda
El ambicioso paquete de medidas anticorrupción aprobado ayer martes en el Consejo de Ministros estará en el centro de la sesión de control en el Congreso que se celebra este miércoles y en la que no estará presente el presidente Pedro Sánchez, quien se encuentra de viaje oficial en la India. Durante el pleno, el PP formulará preguntas como “¿Es consciente de que los españoles viven cada vez peor?” a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “¿Cree que puede seguir siendo vicepresidenta del Gobierno?” a la de Trabajo, Yolanda Díaz, o “¿Cree que los españoles confían en su gestión?” al de Transportes, Óscar Puente. Por la tarde, se celebra el acto organizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, con la esperanza de buscar una solución de unidad para los partidos a la izquierda del PSOE que frene a la ultraderecha.
Dos proposiciones de ley para prohibir el uso del niqab, que solo deja a la vista los ojos de las mujeres musulmanas que lo portan, y del burka, que cubre su rostro y su cuerpo, coincidieron ayer en el Congreso. La propuesta de Vox, que fue rechazada con el voto decisivo de Junts, y la que registró el mismo grupo parlamentario de Junts, cuya admisión deberá decidirse en una próxima reunión del pleno, y que tampoco cuenta con una mayoría suficiente para salir adelante. Curiosamente, ambas propuestas, despejada la retórica política que cada una articula, tienen un único artículo y coincidente: vestir esas prendas quedaría prohibido en la calle y en cualquier espacio con proyección pública. Un fin sobre el que la justicia europea ya se ha pronunciado favorablemente. Pero, de aprobarse, probablemente ninguna de las dos pasaría el filtro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No por el fin en sí mismo, sino por las formas. La Corte de Estrasburgo defiende que la prohibición de las prendas que ocultan la cara es aceptable. Pero exige que también lo sean los motivos que la promuevan.
Cuando se trata de buscar atención, Vito Quiles sabe lo que se hace. El agitador ultraderechista, un experto en sumar visualizaciones en sus canales digitales, siempre ha tenido claro a qué diputado de izquierdas debía perseguir micro en mano para garantizarse el mejor material: Gabriel Rufián. No es casual. Instintivo, rápido, con talento para la frase afilada y el mensaje viral, el portavoz de ERC ha convertido estas cualidades en una popularidad que puede cifrarse en número de seguidores en X, más de un millón, Instagram, cerca de 750.000, y TikTok, más de medio millón. Para Rufián, sus audiencias constituyen, y así lo ha dicho él mismo, una base de poder político. “El poder digital es el más poderoso de cuantos poderes hay hoy en día”, tuiteó este lunes. Pero ese “poder digital” de Rufián ha chocado con otro poder, más antiguo y asentado en la política española, el de los partidos, que uno tras otro han ido mostrando que no se sienten atraídos ni convencidos por su planteamiento.
Isabel Díaz Ayuso vive su mayor crisis interna desde que es presidenta a cuenta de la colisión entre dos facciones dentro de su Gobierno que durante algo más de dos años habían convivido en paz. El choque venía anticipándose desde hace tiempo, pero nadie lo imaginaba de esta magnitud. Los pocholos, unos jóvenes preparados pero con poca experiencia, llamados así con ironía en los pasillos por sus pintas de niños pijos, estaban hasta ahora al mando de Educación, una de las consejerías más importantes de Madrid. Seguían los consejos de un personaje extravagante, Antonio Castillo Algarra, un dramaturgo y gurú que asesoraba a Ayuso sobre colegios y universidades. Los veteranos han convencido esta semana a la presidenta de que era un error y que debía devolver esta cuota clave de poder al ala más dura del PP.
Buenos días. Empezamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este miércoles 18 de febrero. Hoy el pleno del Congreso celebra una nueva sesión de control, tras la aprobación ayer de un plan de medidas para luchar contra la corrupción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente, ya que se encuentra de viaje oficial a la India.
Esta tarde, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña Emilio Delgado celebran un acto en Madrid para dialogar sobre el futuro de los partidos a la izquierda del PSOE en busca de una solución unitaria para frenar el avance de las derechas.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid también se reúne este miércoles en medio de la primera gran crisis en el PP de Isabel Díaz Ayuso, motivada por el cese del consejero de Educación que ha llevado a la dimisión de tres diputados autonómicos.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presiden este miércoles en Riba-roja (Valencia) la primera reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños por la dana.
