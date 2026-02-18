Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso celebra una nueva sesión de control tras la aprobación de medidas anticorrupción

Buenos días. Empezamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este miércoles 18 de febrero. Hoy el pleno del Congreso celebra una nueva sesión de control, tras la aprobación ayer de un plan de medidas para luchar contra la corrupción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente, ya que se encuentra de viaje oficial a la India.

Esta tarde, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña Emilio Delgado celebran un acto en Madrid para dialogar sobre el futuro de los partidos a la izquierda del PSOE en busca de una solución unitaria para frenar el avance de las derechas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también se reúne este miércoles en medio de la primera gran crisis en el PP de Isabel Díaz Ayuso, motivada por el cese del consejero de Educación que ha llevado a la dimisión de tres diputados autonómicos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presiden este miércoles en Riba-roja (Valencia) la primera reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños por la dana.