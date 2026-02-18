El PP asume que no habrá acuerdos con Vox hasta que pasen las elecciones de Castilla y León

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, firma junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la 'Declaración de Zaragoza' sobre financiación autonómica el pasado enero. Sebastián Hipperdinger / Europa Press 18/1/2026 Sebastián Hipperdinger (Europa Press)

El Partido Popular ha asumido ya que no será posible ningún acuerdo con Vox hasta que no pasen las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo. Esa es la tesis de la cúpula del PP, que implica aceptar, por tanto, que la primera investidura de María Guardiola, prevista para el 3 de marzo, será fallida, y que el mismo bloqueo persistirá en Aragón, donde Jorge Azcón también espera para ser investido con los votos del partido de Santiago Abascal. La dirección del PP confía en que pasadas las elecciones de Castilla y León sí sea posible un acuerdo, pero mientras tanto aconseja a la baronesa extremeña que baje el pistón y, sobre todo, que no entre a los envites de los ultras.

Génova cree que tras las elecciones de Castilla y León hay tiempo suficiente para pactar con Vox hasta el 3 de mayo, la fecha límite para investir a un candidato y no repetir elecciones, que coincide como tope tanto en Extremadura como en Aragón. Aunque después se celebrarán las elecciones en Andalucía, previstas para junio, los populares entienden que hay un margen de tiempo amplio para que Vox pacte antes de volver a la confrontación de la campaña.

Hasta entonces, la dirección del PP cree que Guardiola tiene que mantener la calma y hacerse a la idea de que todavía no es el momento de intentar un acuerdo con Vox. En la cúpula popular no comparten cómo está liderando Guardiola las negociaciones, y son críticos con la entrevista de la presidenta extremeña en el digital Okdiario el pasado domingo, donde dijo que el feminismo que ella defiende ”es el feminismo que defiende Vox". “María se explicó mal”, afirma una fuente de la dirección sobre unas declaraciones que motivaron que Génova apercibiera en público este lunes a Guardiola, instándole a rebajar el “ruido” en los medios de comunicación con Vox.

Las negociaciones extremeñas están provocando una fuerte tensión interna entre Génova y el PP de Guardiola, mientras en el resto del partido aumenta la presión para que Alberto Núñez Feijóo tome cartas en el asunto y se involucre para liderar las conversaciones a escala nacional con el partido de Santiago Abascal. La dirección, de momento, no lo ve, aunque asegura que está tutelando la negociación y que, en todo caso, le corresponde la última palabra porque el comité ejecutivo tiene que validar los acuerdos de coalición.

Mientras tanto, Feijóo sigue lanzando mensajes en público a Vox instándole a llegar a un acuerdo. “La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría del cambio que ha salido de las urnas, no fragmentarla”, dijo el líder del PP este martes, consciente de las dificultades de sus barones en Extremadura y Aragón para pactar con Vox su investidura. Feijóo instó también a los ultras a que entren en los Gobiernos con el PP. En unas elecciones se puede ganar y se puede perder, reflexionó, pero “quien renuncia a gobernar, teniendo la oportunidad, no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él”.

Todos los mensajes del PP caen en saco roto con Vox. Santiago Abascal echó ayer un jarro de agua fría sobre las intenciones de los populares al no descartar que se repitan las elecciones en Extremadura. “Todo es posible, desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral”, dijo el líder de Vox por la tarde en los pasillos del Congreso. Abascal exprime su posición de fuerza y deja abiertos todos los escenarios, incluido el de pedir la cabeza de Guardiola para llegar a un acuerdo, mientras hace mella en las tensiones entre Génova y la baronesa extremeña y en sus cambios de postura. El líder de Vox hizo énfasis este martes en que “tener una negociación seria” con el PP es “muy difícil” por sus “permanentes cambios de posición”. “Vemos también que cuando Guardiola hace un intento de acercamiento a Vox”, subrayó, “inmediatamente es desautorizada por portavoces de Génova”.