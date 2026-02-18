Los socialistas instan a que “la oficina antiokupas” del PP y Vox desaloje a los del pelotazo de la viviendas protegidas de Alicante

El escándalo de la promoción, por el que han dimitido tres cargos de los populares, protagoniza la primera sesión de control a Pérez Llorca. Vox desinfla sus críticas en Les Corts

El escándalo de las 140 viviendas protegidas de Alicante, algunas de las cuales han sido adjudicadas a algunos cargos, familiares y personas de confianza del PP, que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo (Rocío Gómez), la directora general municipal (María Pérez-Hickman) o el jefe de gabinete de la consejería de Industria (Miguel Ángel Sánchez), ha protagonizado la primera sesión de control en Les Corts al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, nombrado el pasado 2 de diciembre.

El portavoz socialista, José Muñoz, ha sido incisivo e irónico en sus críticas, poniendo una primera tarea a “la oficina antiokupas” que están ultimando el PP y Vox, su socio parlamentario: “Ir al residencial Les Naus y desalojar a los okupas del PP”. “¿Este es el modelo de vivienda pública del PP?“, le ha preguntado a Pérez Llorca, tras pedir la dimisión de la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero.

El president ha defendido el Plan Vive de la Generalitat al que se han adherido “85 ayuntamientos gobernados por los socialistas”, ha obviado a los afectados por el escándalo, ha recordado que el solar fue vendido al promotor cuando el Ayuntamiento estaba presidido por el PSPV y ha ponderado que la Generalitat, en cuanto detectó “el trato privilegiado a unos jetas” llevó el caso a la fiscalía. Y se suspendió de empleo y sueldo al funcionario de la consejería al que “ascendió” Compromís cuando formaba parte del anterior consell de izquierdas. Ni una mención al alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP.

Muñoz ha reiterado que fue la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, el que cambió el decreto en 2024 para que el promotor fuera quien decidiera las adjudicaciones, como ha sucedido en la primera promoción de vivienda pública en 20 años en Alicante, con pisos vendidos por 215.000 euros que cuestan el doble o el triple en el mercado en ese solar privilegiado, cercano a la playa de San Juan.

