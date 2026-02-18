El INE envía a trabajar a casa a parte de su personal por un caso de sarampión entre sus trabajadores

Un nuevo caso de sarampión ha sido confirmado este miércoles. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que un trabajador de sus oficinas centrales en Tlalpan (Ciudad de México) ha dado positivo a la enfermedad, por lo que ha activado su protocolo sanitario para prevenir un brote en su personal. Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del organismo, informó: “El día de ayer inmediatamente la persona fue aislada, tanto esa persona como sus compañeros de trabajo. En ese momento también se dio aviso a la Junta General Ejecutiva, que es la encargada de administrar y ejecutar las acciones en el INE”. A través de un comunicado, el INE notificó que implementará una serie de medidas entre las que se incluye el trabajo vía remota durante cinco días y una jornada de vacunación interna para las personas menores de 49 años que aún no cuenten con su esquema completo de vacunación o que quieran reforzarlo.

El instituto también llevará a cabo un censo y monitoreo de su personal para detectar oportunamente casos sospechosos de sarampión y reforzará medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la ventilación de áreas comunes y evitará aglomeraciones. “La salud y el bienestar de quienes laboran en el Instituto son una prioridad permanente, por lo que se trabaja diariamente para mantener un entorno laboral seguro y con la aplicación responsable de medidas de prevención sanitaria, actuando con prudencia, oportunidad y apego a las recomendaciones médicas”, reza el comunicado. En una entrevista con El Heraldo Radio, Espino detalló que el protocolo sanitario que se está aplicando es el mismo que se activó durante la pandemia. “Seguimos trabajando, no toda la gente se va a casa, solamente, insisto, aquellas personas que es necesario aislarlas en este momento”, señaló.

La confirmación de este nuevo caso en la capital se suma a los casi 10.000 en todo el país, en una crisis que ya acumula 31 muertes, según un informe este martes de la Secretaría de Salud. La expansión del sarampión, que comenzó en una comunidad de Chihuahua con una baja cobertura de vacunación, ha llegado a todo el territorio nacional, lo que ha llevado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para promover la vacunación entre la población y alcanzar la meta de 2,5 millones de vacunas aplicadas a la semana. Todos los Estados se han volcado también en la inmunización de su población y hacen llamados constantes para sensibilizar a los ciudadanos y, con ello, evitar un mayor brote. “Si son jornaleros, están obligados a vacunarse. Si van a otros municipios, tienen que vacunarse. Si van a viajar, tienen que vacunarse. Evitemos riesgos, eviten riesgos a sus familias. Por favor, tenemos que vacunarnos todos. Ayúdennos a ayudarlos”, pidió hace días Moisés Nájera, secretario de Salud de Durango.