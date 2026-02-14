Video| La crisis del sarampión en México

México se ha convertido en el epicentro de la epidemia de sarampión que enfrenta el continente americano. El virus, considerado el más contagioso entre los que provocan enfermedades respiratorias, es un viejo conocido de la humanidad y aunque se mantuvo a raya durante décadas —la última gran epidemia en México tuvo lugar entre 1989 y 1990—, el descenso en la cobertura de la vacunación en los últimos 15 años ha dejado al descubierto un sector integrado por adolescentes y adultos jóvenes que mantiene la transmisión comunitaria del virus.

A un tris de alcanzar los 3.000 casos confirmados en lo que va del año, casi la mitad de los 6.432 registrados durante todo 2025, el Gobierno ha puesto en marcha campañas de vacunación masivas en todos los Estados, especialmente dirigidas a dos grupos etarios: los menores de doce años, considerados los más vulnerables y menos protegidos contra la enfermedad; y los adolescentes y adultos entre 13 y 49 años, que podrían tener un esquema de vacunación incompleto y necesitan una dosis de refuerzo.