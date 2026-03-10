Excremento por todas partes y perros sin correa: a la caza de los dueños irresponsables en la Alcaldía Cuauhtémoc

Un paseo por alguna de las concurridas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc arroja distintos panoramas. En algunas partes, es común encontrarse con basura tirada en las calles, mientras que en otras zonas es menos frecuente que los desechos sean parte del paisaje. De vez en cuando, un recordatorio desagradable de la irresponsabilidad de los dueños de mascotas también se percibe, uno que, sobre todo en un espacio público, se convierte en un problema de todos. El combate a esta problemática ha sido ampliamente difundido desde la alcaldía Cuauhtémoc que ha publicado en sus redes sociales las remisiones a juzgados cívicos por esta falta, en una especie de humillación pública para los infractores cuya cara, que no es reconocible, recuerda a las detenciones anunciadas por la Fiscalía de la República.

Lilian Chapa Koloffon, directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, afirma en llamada con EL PAÍS que estas acciones se relacionan con “el tema de la basura en general” y la tenencia responsable de mascotas. “En la alcaldía somos animalistas, pero también nos enfrentamos a las consecuencias de que cada vez haya más de estos animales sin la responsabilidad de los propietarios que tienen como obligación salir con la bolsita correspondiente para recoger los desechos”, asegura.

Las denuncias ciudadanas en redes en las que se exhiben a las personas que no recogen las heces de sus perros inundan las redes sociales, donde también es común ver sus reacciones, muchas veces agresivas, cuando se les increpa. Esta XXXXXXXXXXX

Iris Chang, una vecina de la colonia Cuauhtémoc, opina que es muy común toparse con excremento de perro en las calles. “Sí te encuentras al menos una cada tres cuadras”, suelta. Antonio Palazuelos, residente de la Condesa, coincide, y culpa a las personas que no viven en la zona y que “no tienen que estar lidiando con los olores”, como los habitantes del barrio. “La calle empieza el día extremadamente limpia, todos los botes vacíos, pero la gente que viene y visita, pues les vale madres. Y me queda muy claro que los fines de semana es mucho más que entre semana”, denuncia.

De acuerdo con la alcaldía, 429 personas han sido remitidas al juzgado cívico por tirar basura en la calle desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 16 de enero de 2026. De ese número, alrededor de 15 han sido por no recoger las heces de sus mascotas. La ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México sanciona esta falta con una amonestación, una multa, el arresto de la persona infractora o trabajo en favor de la comunidad, lo que es decidido por el juez en turno. Chapa sostiene que, más allá de un “tema del orden y de cumplir la ley a rajatabla”, se trata de un problema con “efectos a la salud y al medio ambiente”, y “una de las quejas más frecuentes” que han recibido de la ciudadanía.

La persecución de esta falta ha generado también otros conflictos. Koloffon sostiene que, en ocasiones, los policías que se encargan de llevar a cabo las remisiones al juzgado cívico han recibido insultos y empujones. Incluso, algunos infractores han intentado sobornar a los agentes para que no sean sancionados por no recoger el excremento de sus mascotas. Pero este tipo de confrontaciones no se limita a las autoridades. Marco Ordaz, un vendedor de la colonia Hipódromo, comparte que, a veces, cuando le ha pedido a alguien limpiar las heces de su perro, los dueños se han ido en su contra. “Hasta groserías nos dicen”, recuerda.

Algunos de los vecinos consultados por este diario han apuntado a la falta de botes de basura en la alcaldía como un factor más a ponderar en la problemática. Un par de habitantes de la colonia Cuauhtémoc han acusado que las últimas dos administraciones de la alcaldía han retirado los contenedores de la zona. Una de ellas, Marisol, ha descartado el argumento de algunas personas sobre que un menor número de botes de basura reducirá los desechos en la calle porque, de esta manera, cada quien se llevará sus residuos. “Ojalá realmente funcionara así, pero la gente no se lleva su basura”, comenta.

Marisol cree que “la sanción no puede ir sola” y que el Gobierno debe implementar políticas públicas que acompañen la aplicación de la ley. “Se necesitan campañas permanentes para que la gente haga conciencia y, sobre todo, lo incorpore a la normalidad de su vida cuando sacan a sus perros”, mantiene. La educación de la ciudadanía es clave. Así como hay personas que no ejercen una tenencia responsable de sus mascotas y no recogen sus heces, también hay otras que piensan en su comunidad. Los vecinos han destacado la labor de las personas que cargan una botella de agua en sus paseos para limpiar la orina de sus perros, o a los residentes que se organizan para instalar sus propios botes de basura en las calles.