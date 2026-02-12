El Gobierno se enfoca en siete Estados para contener la epidemia de sarampión

Salud anuncia una campaña masiva de vacunación desde el 23 de febrero en Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Tabasco y Nayarit, que concentran el 85% de los casos

El Gobierno federal ha anunciado que parte de su estrategia nacional para frenar los contagios por sarampión será la jornada de vacunación para los siete Estados que concentran el 85% de los casos totales en el país. Además de que ya se han habilitado más de 21.154 centros de salud que aplican la vacuna, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, confirmó este miércoles que a partir del 23 de febrero la población de entre 13 y 49 años podrá recibir la inyección en Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Tabasco y Nayarit. Aunque en el informe nocturno de este miércoles ya se han añadido a la lista los Estados de Puebla y Estado de México. “El objetivo es cortar la cadena de transmisión al vacunar a esta población”, precisó López Elizalde.

Además, en unos días, el 16 de febrero, esos mismos centros comenzarán a aplicar la vacuna a niños y niñas entre seis meses y 12 años de edad, el grupo prioritario para las autoridades sanitarias, que, aseguran, es el más vulnerable a la enfermedad. Estas acciones son parte de la estrategia que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha para frenar los contagios y brindar tranquilidad a la población, sobre la que todavía pesa el recuerdo de los estragos causados por la Covid-19 y el encierro obligatorio de buena parte de la población.

Para el mes de mayo, las autoridades sanitarias han informado que estas jornadas de salud enfocadas al sarampión comenzarán a funcionar en el resto del país de forma gradual, una vez atendida la emergencia en las entidades que más tienen casos activos. El informe de este miércoles indica que México registra 9.187 casos totales entre 2025 y lo que va de 2026. Han fallecido 28 personas y una muerte más debe confirmarse.

Punto de vacunación en Oaxaca de Juaréz, este miércoles. Carolina Jiménez Mariscal (Cuartoscuro)

El secretario de Salud, David Kershenobich, trató de dar tranquilidad este miércoles, al comparar la población total de México —unos 133 millones de habitantes— con los 6,7 casos acumulados por cada 100.000 personas. “La estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación, y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados [...] La vacunación, incluso en un periodo de incubación del sarampión, evita la enfermedad grave, pero además nos ayuda a reducir la tasa de contagios y detiene la transmisión”, explicó.

El sarampión es una de las enfermedades respiratorias más contagiosas, superando incluso a la Covid-19 o la influenza. Además, una sola persona puede contagiar hasta a 18 más que no estén vacunados.

Chihuahua, a un año del primer brote

Chihuahua fue el Estado en el que comenzó el primer brote del país. En febrero de 2025, un niño de ocho años que no había sido vacunado, integrante de una comunidad menonita, fue documentado como el primer caso de la enfermedad, debido a un contagio que había sido originado en Texas, donde también se registró uno de los primeros brotes en ese país.

El secretario de salud de ese Estado, Gilberto Baeza Mendoza, contó a medios de comunicación esta semana que la enfermedad se diseminó rápidamente, sobre todo, porque la población era reacia a la vacunación. Además, dijo que abril fue el mes que más contagios se registraron y que fue hasta junio de 2025 cuando comenzaron a disminuir.

Este miércoles, el secretario Kershenobich puso como ejemplo a Chihuahua y recordó: “Comenzó en comunidades con bajos índices de vacunación. El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado. Se llegaron a registrar 500 casos de sarampión en un día, y se fueron acumulando a más de 4.000, pero con la aplicación de 1,8 millones de vacunas lograron abatir el contagio. Actualmente, la transmisión ahí está controlada”.

El 48% del total de los casos registrados en México tuvieron lugar en Chihuahua. En lo que va de este año, el Estado cuenta solo 13 casos.

Jalisco, el epicentro

Las entidades que concentran más del 85% de los casos por sarampión en el país, Jalisco —a poco más de 550 kilómetros de distancia de la capital mexicana— registra el mayor número de casos en lo que va del año, con 1.603, de acuerdo con el informe diario sobre sarampión de este miércoles y que difiere levemente con la información presentada esta mañana en la conferencia de Sheinbaum. Le siguen Chiapas (con 282 casos), Ciudad de México (157), Sinaloa (144), Colima (140), Estado de México (66), Puebla (62) Tabasco (42) y Nayarit (27). De los 32 Estados, 24 tienen menos de 100 casos acumulados en todo 2025 y 2026, informó Kershenobich.

El pasado 5 de febrero, el titular de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que los contagios se registraban ya en 30 de los 125 municipios de la entidad. Sobre todo en el área Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños: Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, El Salto, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. En este caso, son Tlaquepaque y Tonalá los que concentran el 50% de los casos activos.

Pérez Gómez ha considerado que el factor que más contribuyó a “la aceleración” de los contagios en el Estado, fueron las fiestas decembrinas y las de fin de año, en la que, aseguró, “se relajó la disciplina de acudir a vacunación y de todas las medidas que se deben seguir ante enfermedades respiratorias”.

En Chiapas, que registra 529 casos acumulados desde 2025, los primeros registros comenzaron a aumentar de forma alarmante a mediados de diciembre, sobre todo en municipios con mayor población indígena. Las autoridades llamaron a la gente a evitar eventos masivos a partir del 20 de diciembre y hasta el 20 de marzo de este 2026, como una medida preventiva. Los sitios más afectados fueron San Cristóbal de las casas, San Juan Chamula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán. La Secretaría de Salud de ese Estado aseguró este lunes que han logrado disminuir el 40% de los casos con campañas de vacunación en toda la entidad.

En Sinaloa, el Gobierno ha identificado a municipios del sur del Estado como Escuinapa, Villa del Bosque y La Unión, como los que concentran una mayor incidencia de casos. El secretario de Salud local, Cuitláhuac González Galindo, informó que se instalará un macrocentro de vacunación, debido a que los centros de salud “no se han dado abasto”. Este sitio funcionará los sábados y domingos para que más cantidad de personas puedan acudir a recibir la vacuna.

En Jalisco y el Estado de México, la Secretaría de Educación ha comunicado la obligatoriedad de usar nuevamente cubrebocas en algunas escuelas o la cancelación, en Jalisco, de las clases en municipios donde el brote ha azotado con mayor fuerza. Ya hay más de 50 planteles de nivel básico en ese Estado que han cerrado sus puertas temporalmente.

En el caso de Puebla, pese a que ya figura entre las entidades que superan los 60 casos, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la entidad “no está entre los Estados con mayor crisis”: “No se trata de hacer ninguna aleta de más, el problema está enfocado en Puebla [la capital], en la zona nororiente de los mercados. Ya se están haciendo trabajos focalizados, hay una coordinación plena”, dijo.

La tarde de este miércoles, la presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión virtual con los gobernadores de las siete entidades mencionadas durante su conferencia matutina para continuar con la vigilancia epidemiológica y la comunicación entre los Estados más afectados. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, escribió: “A nivel nacional hay un factor determinante: nueve de cada 10 casos corresponden a personas sin vacuna previa. Vacunarse es la mejor alternativa para prevenir y combatir esta enfermedad”.

Las autoridades sanitarias han diseñado una plataforma llamada ¿Dónde me vacuno?, en la que ya se puede consultar localizaciones de los puestos de vacunación en todo el país. Si ya se ha contraído la enfermedad, los especialistas recomiendan no automedicarse cuando empiezan los síntomas y acudir a un hospital en caso de que se agraven: “La mayor parte de los casos se curan, no requieren más que algo para controlar sus síntomas. Los casos que tienen alguna complicación son los que necesitan antibiótico”, explicó el titular de Salud federal.