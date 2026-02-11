El Gobierno da un mensaje de calma sobre los brotes de sarampión y asegura que hay vacunas suficientes para toda la población

La presidenta insiste en que la mayoría de las personas ya están protegidas y en que el rezago se arrastra de sexenios anteriores. Hay 28 millones de dosis disponibles

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha tratado de mandar un mensaje de calma sobre el estado de combate al sarampión este miércoles, durante su conferencia matutina. El país atraviesa un brote nacional que ha dejado ya 29 muertos y se ha extendido a todos los territorios, dejando en evidencia la brecha que ha abierto el rezago en la aplicación de vacunas desde hace al menos una década. La mandataria ha asegurado que hay 28 millones de dosis disponibles contra la enfermedad, suficientes para terminar de cubrir a la población restante, y que ya se han aplicado 14,3 millones entre 2025 y lo que va de 2026. En un año normal, se aplican entre cinco y seis millones de inyecciones, ha dimensionado el titular del IMSS, Zoé Robledo. “La mayor parte de los mexicanos está vacunado, eso es muy importante”, ha enfatizado la mandataria.

El Gobierno ha habilitado 21.154 centros de salud con los que busca garantizar el acceso a las inyecciones, y ha llamado a acudir a la familias cuyos hijos tienen entre seis meses de edad y 12 años y no han recibido ninguna dosis o hace al menos seis meses que recibieron la primera y todavía no tienen la segunda, necesaria para completar la protección. También hay un segundo llamado para quienes tienen entre 13 y 49 años y no fueron vacunados cuando estaban en la franja de edad recomendada para realizar las inyecciones, durante los primeros años de edad, que son también los más vulnerables ante una potencial exposición.

Jornada de Vacunación en Jalisco, el 5 de febrero. Fernando Llano (AP)

La cantidad de esquemas incompletos entre la población adulta es uno de los principales problemas que ha posibilitado la extensión del brote. El sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa del mundo, de cada caso pueden surgir 18 nuevos, por lo que se necesitan tasas de cobertura de al menos el 95% para blindarse colectivamente a la transmisión, un objetivo que México hace tiempo que no alcanza. Ante las dimensiones políticas que ha tomado el problema, que está agitando a la oposición contra el Gobierno morenista, el gabinete de la presidenta ha tratado de sacudirse parte de la responsabilidad y contextualizar el rezago como un problema que se arrastra de sexenios anteriores.

Zoé Robledo ha presentado una encuesta de ENSANUT del año pasado en la que se muestran las tasas de protección por franjas de edad. Aunque todas están lejos del 95% necesario pues, en el mejor de los casos, la cobertura es del 83% (entre los menores de 10 años), las carencias se acusan más entre la población de entre 21 y 40 años, que oscila entre el 47% y el 60%, muy inferiores a lo deseable. Es decir, se trata de gente que no fue inmunizada cuando le correspondía de acuerdo con las cartillas de vacunación, hace años.

Jornada de vacunación en Ciudad de México, el 10 de febrero. Andrea Murcia Monsivais (Cuartoscuro)

México está a punto de cumplir el año desde que se registró el primer caso de sarampión en Chihuahua, el Estado que dio el pistoletazo de salida del brote actual, que tuvo otro simultáneo en Oaxaca, contenido casi según aterrizó en el territorio. Desde entonces, el país acumula algo más de 9.000 casos confirmados y está a un paso de perder el estatus de libre de la enfermedad que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS), que le ha concedido una prórroga. América era el único continente del mundo en conseguir el certificado, pero lo perdió de nuevo en noviembre tras no lograr frenar la transmisión sostenida antes de los 12 meses de circulación. Canadá también lo ha perdido y el tiempo aprieta para Estados Unidos tanto como para México.

Actualmente el 85% de los casos activos de la infección se concentran en siete Estados, con Jalisco a la cabeza, que suma 1.245 contagios confirmados en lo que va de año. Le siguen Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, todos con tasas por encima de 1 por cada 100.000 habitantes. Todos ellos bregan para concienciar a la población de la importancia de vacunarse. Tener muertes por una enfermedad que es prevenible por vacunación es inaceptable, decía a este periódico el director de la OPS, Jarbas Barbosa, hace unos meses, cuando los fallecidos eran todavía nueve. En los ocho meses siguientes, México ha sumado otras 20 muertes y todavía no ha logrado conjurar la amenaza de que haya más.