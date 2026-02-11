Vacunación contra sarampión en Ciudad de México: módulos y horarios por alcaldía
Las autoridades capitalinas habilitan puntos gratuitos, con atención sin cita previa para grupos prioritarios
El Gobierno de Ciudad de México acelera la vacunación contra el sarampión en medio de un brote que, hasta hoy, suma 8.575 casos confirmados en 32 Estados y 305 municipios, 166 de ellos en la capital y 27 defunciones entre 2025 y 2026, incluida la primera muerte registrada en Ciudad de México que ha sido dada a conocer este martes. El Gobierno ha instalado módulos de vacunación en puntos estratégicos de las 16 alcaldías.
El esquema de inmunización se dirige a grupos específicos para completar coberturas pendientes. Niñas y niños de 6 meses reciben una dosis cero (que no cuenta para el esquema de vacunación rutinario debido a los anticuerpos maternos); los de 12 y 18 meses deberán aplicarse la primera y segunda dosis; personas de 10 a 49 años necesitan un refuerzo si no cuentan con el esquema de vacunación completo o no recuerdan su historial; mayores de 50 años no requieren vacunación rutinaria; y las mujeres embarazadas no la pueden recibir. Es gratuita en todos los puntos habilitados, sin necesidad de cita previa.
Módulos y horarios de vacunación
El Gobierno de la Ciudad de México ofrece un portal web oficial que permite filtrar módulos de atención por alcaldía: fijos, semifijos y móviles. Este recurso permite verificar sedes activas y horarios actualizados, lo que resulta esencial debido a la dinámica cambiante de la campaña. Los módulos operan en centros de salud, transporte y espacios públicos, con presencia en las 16 demarcaciones.
Este conjunto de acciones locales se inscribe en un esfuerzo nacional por contener la enfermedad viral mediante vacunación masiva. Además, frente a los brotes de las últimas semanas, entidades como el Estado de México y Jalisco han reintroducido el cubrebocas en planteles escolares como medida preventiva adicional, aunque las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la mejor forma de protegerse.
Qué es el sarampión y cómo se contagia
El sarampión es una enfermedad infecciosa viral extremadamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias cuando una persona que está enferma tose, estornuda o habla, y puede permanecer en el aire durante varios minutos en espacios cerrados. Suele comenzar con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos e irritados. Días después, presenta un sarpullido característico que se extiende desde la cara hacia el resto del cuerpo.
Puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, diarrea severa, infecciones de oído, ceguera e incluso la muerte, sobre todo en niñas y niños pequeños, personas desnutridas, embarazadas o con sistemas inmunitarios debilitados. Por ello, la vacunación es la principal medida de prevención y resulta clave para reducir la tasa de mortalidad en un contexto de brotes activos como los que actualmente enfrenta México.
