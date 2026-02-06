Brote de sarampión en México: alerta en Jalisco, dónde vacunarse y quiénes deben hacerlo

El gobierno del Estado ha implementado medidas extraordinarias para frenar los contagios, entre ellas el uso de cubrebocas y la suspensión de clases presenciales en las escuelas donde haya brotes

México avanza contra reloj para contener el brote de sarampión. En las últimas semanas, autoridades federales y estatales han confirmado nuevos casos y reforzado las campañas de inmunización, sobre todo en zonas urbanas de alta movilidad. Este jueves, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el repunte en América e informó que México encabeza la región en número de contagios este año, con 740 casos confirmados, seguido de Estados Unidos (171), Canadá (67), Guatemala (41) y Bolivia (10).

A finales de enero, el secretario de salud federal, David Kershenobich, dio a conocer que la OPS dio a México un plazo de dos meses para contener el brote antes de la revisión del estatus sanitario internacional, prevista para el próximo 13 de abril. Antes de este repunte, que comenzó en febrero de 2025, la región de las Américas era la única del mundo en mantener la certificación de eliminación del sarampión, un estatus que Canadá ya perdió y que México podría perder también si no logra frenar la transmisión.

¿Qué está pasando en Jalisco con el sarampión?

Jalisco es la entidad que ha encendido las alertas a nivel nacional. La detección de nuevos casos llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación. Según el informe diario del brote de sarampión en México, fechado el 5 de febrero, el Estado acumula 1.183 casos confirmados, muy por encima de Chiapas (232), Sinaloa (115) y la Ciudad de México (112). A nivel nacional, los niños de entre 1 y 4 años siguen siendo el grupo más afectado, con 1.269 casos, seguidos del grupo de 5 a 9 años (1.018) y por el de 25 a 29 años (932).

La Secretaría de Salud estatal ha implementado algunas acciones para contener el brote, como el uso obligatorio de cubrebocas en planteles de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara durante 30 días, así como la suspensión temporal de clases presenciales en escuelas donde se confirmen contagios.

Las autoridades han desplegado brigadas médicas en escuelas, centros de salud y comunidades con menor cobertura vacunal, además de reforzar la búsqueda activa de casos sospechosos.

Vacunación en Ciudad de México: módulos en el Metro y horarios nocturnos

Como parte de la estrategia nacional para contener el brote, las autoridades de la capital han instalado módulos de vacunación en espacios de alta afluencia, entre ellos estaciones del Metro, Metrobús y RTP en Ciudad de México. Además, la jefa de Gobierno Clara Brugada dijo que se habilitarán horarios para facilitar el acceso a la inmunización, especialmente entre quienes no pueden acudir durante las jornadas laborales. “Para todos aquellos que no sepan a dónde ir, vamos a tener alrededor de 10 centros de vacunación en la ciudad donde se puedan vacunar hasta la noche. Que no haya pretextos y todos vámonos a vacunar contra el sarampión”, dijo la funcionaria. Aunque la mañana del miércoles la Secretaría de Salud publicó en redes sociales un listado de horarios y estaciones del Metro que funcionarían como centro de vacunación, las publicaciones fueron eliminadas unas horas más tarde y la información no ha sido actualizada. Además de los módulos por confirmar, la vacuna está disponible en cualquier centro de salud de Ciudad de México.

La vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, es gratuita y segura, y puede aplicarse incluso si la persona no recuerda con certeza su esquema previo, siempre que no exista contraindicación médica.

¿Quiénes deben vacunarse?

Una de las dudas más frecuentes en este brote es quiénes deben vacunarse y cuántas dosis corresponden según la edad. El esquema nacional indica dos dosis de la vacuna triple viral: la primera al año de edad y la segunda a los seis años. Sin embargo, en contextos de brote, las recomendaciones se amplían.

Las autoridades sanitarias han señalado que las personas hasta los 49 años que no tengan esquema completo o no cuenten con comprobante de vacunación deben recibir al menos una dosis. Esto se debe a que quienes nacieron después de los años setenta —cuando la vacunación masiva aún no era universal— pueden no estar protegidos completamente.