México lidera los casos de sarampión en la región, que ya entró en alerta epidemiológica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido este martes una alerta epidemiológica por sarampión en América. El incremento de contagios, de 43 veces más que lo contabilizado en las primeras tres semanas de enero del año pasado, ha obligado a la OPS a hacer un llamado a los países de la región para que intensifiquen la vigilancia y la vacunación para evitar mayores brotes. Según los datos del organismo internacional, México lidera los casos confirmados de sarampión en 2026 con 740, seguido de Estados Unidos con 171, Canadá con 67, Guatemala con 41 y Bolivia con 10. El comunicado de la institución asegura que el 78% de las personas contagiadas no estaban vacunadas, mientras que se desconocía el estado de vacunación del 11%.

El anuncio se ha dado tras la advertencia de la organización a México hace unos días sobre la posible pérdida del estatus del país como libre de sarampión. El Gobierno tiene dos meses para controlar el brote y evitar los pasos de Canadá, que ya perdió la categoría. La OPS ha subrayado que la persistencia de la enfermedad en la región en 2025 contrasta con el menor número de casos registrados en los cinco últimos años, una tendencia que, de momento, se ha extendido este año. En la escena internacional, el sarampión también ha tenido un avance con 247.623 casos confirmados el año pasado. La organización ha señalado el “contexto de brechas persistentes de inmunización” como una de las razones de este “resurgimiento global” de la enfermedad. En América, el esquema de vacunación contra el sarampión, rubéola y paperas se encuentra por debajo del 95% sugerido para la prevención de brotes.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se manifiesta con la aparición de manchas rojas que se asemejan a la picadura de un animal, pero que es prevenible mediante una vacunación oportuna que incluye dos dosis. A través de un comunicado, el organismo ha resaltado la importancia de que los países lleven a cabo una respuesta rápida y oportuna de casos sospechosos de sarampión para prevenir la transmisión de la enfermedad. El año pasado se contabilizaron 14.891 contagios y 29 muertes por sarampión en el mundo. En esa ocasión, América del Norte también encabezó la lista. México tuvo 6.428 casos y 24 defunciones, Canadá contabilizó 5.436 casos y 2 muertes, y Estados Unidos registró 2.242 casos y 3 defunciones.