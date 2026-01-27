Últimas horas del brote de sarampión en México: cuántos casos hay, cuáles son los síntomas y dónde vacunarse

Jornada de vacunación en el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, el 10 de noviembre.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señala en conferencia matutina que se abrirán centros de vacunación gratuita en el Metro y en terminales de autobuses de la capital mexicana

Este martes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de salud David Kershenobich ha hecho una actualización sobre el número de casos de sarampión en México.

El brote se ha convertido en un foco de atención particular porque en el país se han confirmado más de 7.000 casos acumulados entre 2025 y 2026, con mayor incidencia en las entidades del norte —especialmente en Chihuahua—, donde la transmisión comunitaria se mantiene activa.

El titular de la cartera de salud ha dicho que, si bien el virus continúa circulando en varias entidades del país, el número de casos activos muestra una tendencia a la baja. No obstante, ha aseverado que se tiene planeado abrir centros de vacunación en lugares con mayor afluencia, como las estaciones del Metro en Ciudad de México, y las terminales de autobuses.

Casos en México

Al corte del 26 de enero, de acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, se han reportado 7.624 casos acumulados. En las últimas 24 horas se reportaron 73 casos nuevos. Los Estados más afectados son Chihuahua (4.500 casos confirmados acumulados), Jalisco (1.315), Chiapas (450), Michoacán (273), Guerrero (263) y Sinaloa (168).

En total, el Gobierno ha informado de la muerte de 26 personas, 21 de ellas en Chihuahua. El pasado 10 de noviembre, el Gobierno de Jalisco reportó la muerte de una bebé de 11 meses originaria de Guerrero, quien padecía desnutrición y contrajo la enfermedad. En 2026, la primera muerte por sarampión fue registrada en Michoacán.

Según el informe epidemiológico, el grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años (con 1.160 casos acumulados en México), seguido del grupo de 5 a 9 años (909 casos) y el de 25 a 29 años (829 casos).

Síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa provocada por un morbillivirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Después del contacto con el virus, los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días más tarde y son los siguientes:

fiebre alta

tos

secreción nasal

ojos rojos y llorosos

y la aparición de pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas, conocidas como “manchas de Koplik”

Aunque muchos pacientes logran recuperarse en un par de semanas, el sarampión puede tener consecuencias graves. Puede causar neumonía, encefalitis, diarrea intensa, infecciones de oído, pérdida de la visión e incluso la muerte, advierte la OPS. Los más vulnerables son los bebés y los niños, los adultos de más de de 20 años, las mujeres embarazadas y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El virus se transmite por el aire, a través de gotitas expulsadas al toser o estornudar, y en espacios cerrados puede extenderse fácilmente en casi todas las personas que no están inmunizadas.

¿Quién debe vacunarse?

En México, el esquema de vacunación vigente contempla dos dosis de la vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y paperas) para todos los menores de 10 años.

La Secretaría de Salud ha hecho un llamado urgente a vacunar a:

¿Necesitas vacunarte contra el sarampión? ¿En qué año naciste? Naciste antes de 1957 Probablemente tuviste sarampión de forma natural. ↓ No necesitas vacunarte antes de Naciste entre 1957 y 1989 ¿Tuviste sarampión? Sí

↓ No necesitas vacunarte No o No sabes

¿te vacunaron? Sí

↓ No necesitas vacunarte

↓ VACÚNATE No o No sabes entre Naciste entre 1990 y 2006 ¿Tuviste sarampión? Sí

↓ Probablemente no necesitas vacunarte. No o No sabes

¿Recibiste 2 dosis de vacuna SRP? Sí

↓ No necesitas vacunarte

↓ VACÚNATE No o No sabes entre Naciste después de 2007 Es probable que ya tengas tu esquema completo si fuiste vacunado de niño ↓ Revisa tu cartilla o acude a tu centro de salud después de