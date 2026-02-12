El Supremo impide a Cerdán acudir a la comparecencia de Ábalos y Koldo por el juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para acudir a la audiencia preliminar que se celebra este jueves en el alto tribunal de cara al juicio por las mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de Transportes Koldo García. Así lo ha anunciado la Sala de lo Penal en una providencia fechada ayer miércoles, pero que ha trascendido esta misma mañana.

Así mismo, el Supremo ha anunciado que la magistrada progresista Susana Polo sustituirá a Vicente Magro en el tribunal que juzgará al exministro, su antiguo asesor y el comisionista Víctor de Aldama. Es el segundo cambio de nombres que sufre la composición del tribunal en 24 horas, después de que este miércoles se anunciara que Magro iba a sustituir a Ana Ferrer, que está de baja médica desde el pasado lunes.

En una providencia firmada esta misma mañana por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, el tribunal explica que Magro, tras ser informado de que debería formar parte de los magistrados que participará en el juicio previsto para abril, ha señalado que tiene señalado para las próximas semanas un recurso de casación que afecta a varios condenados que están en prisión y otros dos recursos de “especial relevancia” que no puede desatender. Tras la salida de Magro, Polo ha sido nombrada sustituta siguiendo el turno de rotación habitual.

La sustitución de Ferrer por Magro, considerado adscrito al sector conservador de la sala, había dejado un tribunal íntegramente formado por hombres y con una amplia mayoría conservadora, dos circunstancias que se corrigen ahora tras la incorporación de la progresista Polo. En el último juicio celebrado en el Supremo, el que condenó al entonces fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, Polo y Ferrer tuvieron un papel relevante al suscribir un duro voto particular contra esa condena. No obstante, fuentes de la sala consideran que, pese a la evidente carga política del juicio a Ábalos, las discrepancias entre el tribunal van a ser menores en este caso y, en principio, no hay una división de posturas.

Tras esta modificación, el tribunal estará formado por Martínez Arrieta; su antecesor en la presidencia de la sala, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Susana Polo y Javier Hernández.

Respecto a la personación de Cerdán en la vista preliminar de este jueves, el Supremo se limita a informar en una resolución firmada por Martínez Arrieta que rechaza la petición. El ex secretario de Organización del PSOE no está acusado en el caso de las mascarillas, pero la defensa alegó que en esta sesión se van a examinar “aspectos esenciales del procedimiento” en el que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, en el que Cerdán sí está imputado y que el alto tribunal ha derivado a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su escaño de diputado en el Congreso.

Cerdán recalcaba, además, que esas decisiones que se tomen ahora en el caso mascarillas, al ser adoptadas por el Supremo, no podrán ser recurridas. “Paradójicamente, se habrán resuelto de modo definitivo aspectos esenciales de esta defensa inaudita parte”, lamentaron los abogados.