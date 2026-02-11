La progresista Ana Ferrer no formará parte finalmente del tribunal que juzgará a Ábalos por el ‘caso mascarillas’

A menos de 24 horas de la vista preliminar del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama por el caso de las mascarillas, la Sala Penal del Supremo ha notificado este miércoles un cambio de última hora en la composición del tribunal. La magistrada Ana Ferrer va a ser sustituida por Vicente Magro, una decisión que, según fuentes de la sala, se debe a razones de salud, ya que Ferrer está desde hace unos días de baja medica. Ella era la única mujer de los siete magistrados del tribunal y, junto a Javier Hernández, la jueza de más clara tendencia progresista, por lo que su salida deja un tribunal íntegramente formado por hombres y con una mayoría de magistrados conservadores.

La sustitución de Ferrer por Magro, magistrado considerado adscrito al sector conservador, se ha adoptado siguiendo el turno de rotación habitual en la Sala Penal, pero supone un importante cambio en el equilibrio entre conservadores y progresistas del tribunal que va a juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama. En el último juicio celebrado en el Supremo, el que condenó al entonces fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, Ferrer tuvo un papel relevante al suscribir, con su compañera Susana Polo, un duro voto particular contra esa condena. No obstante, fuentes de la sala consideran que, pese a la evidente carga política del juicio a Ábalos, las discrepancias entre el tribunal van a ser menores en este caso y, en principio, no hay una división de posturas.

La salida de Ferrer la ha notificado este mediodía el Supremo a través de una providencia dictada por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez-Arrieta, que expone que la decisión se debe a “necesidades del servicio documentalmente acreditadas en modo suficiente”. Las fuentes consultadas coinciden en señalar un problema de salud que impide a la magistrada asistir a la audiencia preliminar de este jueves, una vista en las que las defensas pedirán la nulidad del caso antes de que se celebre el juicio, cuyo inicio no tiene fecha pero que la sala prevé celebrar en abril. Aunque Ferrer se hubiera reincorporado al trabajo para entonces, los cambios anunciados hoy son ya definitivos para toda la vista oral.

Tras esta modificación, el tribunal estará formado por Martínez Arrieta; su antecesor en la presidencia de la sala, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Eduardo de Porres, Vicente Magro y Javier Hernández. Se trata de un tribunal en el que se mezclan magistrados veteranos y considerados pesos pesados de la sala, como Arrieta, Marchena, Sánchez Melgar y Palomo, con otros que se han incorporado en los últimos años, como Magro, De Porres, y Hernández.