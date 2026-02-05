El Supremo obliga a Ábalos y Koldo García a acudir en persona a la vista preliminar del juicio de las mascarillas

José Luis Ábalos y Koldo García tendrán que ser trasladados desde la cárcel al Tribunal Supremo para asistir a la audiencia preliminar del caso mascarillas, fijada por la Sala Penal para el próximo 12 de febrero. Las defensas del exministro y quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, encarcelados de forma preventiva desde el pasado 27 de noviembre, habían solicitado al tribunal que permitiera que ambos siguieran esa sesión por videoconferencia para no tener que ser traslados al alto tribunal desde la cárcel de Soto del Real. Los abogados de Ábalos y Koldo García alegaron razones de salud, y la del exministro añadió la “dureza” de los traslados desde los centros penitenciarios, que se realizan en furgones blindados “diseñados para la seguridad, no para la comodidad”, según la defensa. La Sala ha revisado las peticiones de ambos y, en una providencia notificada este jueves, ha acordado rechazarlas y ordenar la asistencia presencial de ambos.

La Sala Penal prevé celebrar en los próximos meses el juicio por la supuesta trama corrupta en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por parte del Ministerio de Transportes, que en ese momento estaba dirigido por Ábalos. Pero, antes de fijar la fecha del juicio oral, los magistrados han programado una vista preliminar para examinar cuestiones previas planteadas por las partes, entre ellas, las peticiones de las defensas para que la causa sea anulada y ni siquiera llegue a juicio.

Entre otros argumentos para anular la causa, los abogados de Ábalos y García denuncian que no se les han devuelto los dispositivos electrónicos que se les incautaron durante los registros de sus domicilios, lo que, aseguran, les ha impedido ejercer de forma adecuada el derecho de defensa. Ábalos, que era diputado del Congreso hasta que renunció al escaño el pasado 28 de enero, también sostiene que el magistrado Leopoldo Puente excedió los límites fijados por el Congreso al autorizarle a investigar al parlamentario, ya que el suplicatorio solo se concedió para indagar la compra de mascarillas, pero el juez ha puesto el foco en otros hechos, como las supuestas gestiones a favor del rescate de Air Europa o para conseguir que Villafuel obtuviera la licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos.