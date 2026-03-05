El sector hotelero descarta causas de seguridad en la anulación de reservas de habitaciones de hotel de la FIFA

La Asociación de Hoteles de la capital mexicana atribuye el ajuste a una decisión logística y prevé una ocupación del 99% en días de partido durante el Mundial 2026

No ha sido una cancelación, sino una anulación de reservas. Así explica el sector hotelero de Ciudad de México la noticia de que la FIFA revocó alrededor de 800 de las 2.000 habitaciones que había reservado en la capital para la Copa del Mundo 2026. La información circuló como una señal de alarma en medio de la incertidumbre sobre seguridad y organización que se ha instalado en México alrededor del torneo en la última semana. Sin embargo, el sector hotelero descarta que la decisión tenga relación con riesgos o una eventual retirada del torneo en territorio mexicano.

De acuerdo con Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad de México, en entrevista con EL PAÍS, la FIFA bloqueó hace meses cerca de 2.000 cuartos en la capital —como lo haría cualquier agencia de viajes— para garantizar su operación: alojamiento de equipos, prensa y personal técnico. A diferencia de otros mundiales, el máximo organismo del fútbol reservó unas 1.500 habitaciones extra. El contrato de bloqueo de esas habitaciones venció en febrero y, al no cubrirse el anticipo correspondiente, los hoteles desbloquearon los cuartos. “Los desbloqueos de las reservas responden a la dinámica normal del mercado turístico, donde hoteles y agencias de viajes bloquean habitaciones con base en expectativas de venta y, cuando estas no se materializan, los cuartos se liberan nuevamente al mercado”, explica la Asociación.

El ajuste, además, deja ver una expectativa hinchada sobre el número de visitantes. La FIFA y su patrocinador Airbnb han manejado por meses la cifra de hasta cinco millones de turistas. Puente rebate esa cifra con datos históricos de la FIFA. En mundiales anteriores no se supera el promedio de 1,19 asistentes por boleto. Con cinco partidos en la capital y un estadio con capacidad cercana a 80.000 espectadores, el flujo estimado por la asociación se ubica entre 800.000 y 900.000 visitantes, en línea con otras proyecciones recientes. “La Copa del Mundo es como cinco Fórmula 1”, resume.

Puente reconoce también que la expectativa del torneo ha disparado los precios, dentro de la lógica esperable de un evento de esa magnitud. “Si le dices a alguien que va a poder rentar su departamento en 100.000 pesos al día, lo va a poner en renta. Y si a un hotelero le dices que van a venir cinco millones, va a poner la tarifa en 100.000 pesos la noche”, señala. En la ciudad —que suma más de 63.000 habitaciones hoteleras y miles de departamentos turísticos— hay una gran oferta de cuartos. Para el sector, inflar las previsiones no solo desestabiliza los precios, sino que alimenta el desplazamiento en colonias con alta presión inmobiliaria por el auge de los departamentos turísticos.

Pese a ello, el gremio anticipa una ocupación del 99% en días de partido y de 85% durante el mes del torneo, con una tarifa promedio de 2.800 pesos por noche. Los incrementos, afirma Puente, “se concentrarán en jornadas específicas y no superarán picos habituales como los del Día de Muertos”. “Los hoteles están preparados para atender la seguridad que preocupa a los turistas”, asegura. “Desde la Asociación queremos subrayar que la Ciudad de México ha demostrado recientemente ser una ciudad segura y preparada para eventos de gran magnitud, como lo demuestra la celebración de los conciertos masivos de Shakira, que reunieron a cerca de 400.000 personas”, explican.

Por la Secretaría de Turismo capitalina, Alejandra Frausto ha reiterado en un comunicado que la ciudad cuenta con capacidad suficiente para recibir a los aficionados que acudirán a los encuentros en el Estadio Azteca o a los eventos como el Fan Fest.