Baloncesto
Euroliga

Jornada 30 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Valencia recibe al Zalgiris y el Madrid a la Virtus, mientras que el Barcelona viaja a Milán y el Baskonia recibe al Paris

Nathan Donald, del Valencia, en el duelo ante el Baskonia de la pasada jornada de la Euroliga. ADRIAN RUIZ HIERRO (EFE)
La Euroliga retoma la competición con la jornada 30 y muy pendiente de todo lo que ocurra con el conflicto de Oriente Medio. El Valencia recibe al siempre incómodo Zalgiris, mientras que el Madrid se enfrenta a la Virtus. El Barcelona emprende viaje a Milán y la jornada española se cierra con el partido entre el Baskonia y el Paris. Los partidos entre el Maccabi y el Hapoel, así como el Partizan frente al Dubai han sido suspendidos por la guerra en Oriente Medio.

Valencia - Zalgiris (jueves 5, 20.30)

Valencia Basket VAL
Zalgiris ZAL
Movistar Deportes

El Valencia, en un gran momento de juego y segundo clasificado, debe imponerse a un Zalgiris que también está haciendo una buena competición al estar en la sexta plaza.

Armani Milan - Barcelona (Jueves 5, 20.30)

Milan MIL
Barça BAR
Movistar Deportes

El Barcelona es favorito para imponerse a un rival que se encuentra clasificado en la 12ª posición. Los catalanes defienden su octava plaza.

Real Madrid - Virtus (Jueves 5, 20.45)

Real Madrid RMA
Virtus Bologna VIB
Movistar Deportes

El Madrid es claro favorito en esta jornada para imponerse en esta jornada y enlazar dos victorias consecutivas en esta Euroliga.

Baskonia - Paris (Viernes 6, 20.30)

Baskonia BAS
París Basketball PAR
Movistar Deportes

El campeón de la Copa no está haciendo una buena competición en la Euroliga. El Baskonia es el 18º clasificado y no tiene opciones de clasificación.

Resto de partidos de la 30ª jornada de la Euroliga

Fernerbahçe-Mónaco; Efes-Asvel; Estrella Roja-Bayern Munich y Olympiacos-Panathinaikos.

Donde ver la jornada 30 de la Euroliga

Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.

