Jornada 30 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación
El Valencia recibe al Zalgiris y el Madrid a la Virtus, mientras que el Barcelona viaja a Milán y el Baskonia recibe al Paris
La Euroliga retoma la competición con la jornada 30 y muy pendiente de todo lo que ocurra con el conflicto de Oriente Medio. El Valencia recibe al siempre incómodo Zalgiris, mientras que el Madrid se enfrenta a la Virtus. El Barcelona emprende viaje a Milán y la jornada española se cierra con el partido entre el Baskonia y el Paris. Los partidos entre el Maccabi y el Hapoel, así como el Partizan frente al Dubai han sido suspendidos por la guerra en Oriente Medio.
Valencia - Zalgiris (jueves 5, 20.30)
El Valencia, en un gran momento de juego y segundo clasificado, debe imponerse a un Zalgiris que también está haciendo una buena competición al estar en la sexta plaza.
Armani Milan - Barcelona (Jueves 5, 20.30)
El Barcelona es favorito para imponerse a un rival que se encuentra clasificado en la 12ª posición. Los catalanes defienden su octava plaza.
Real Madrid - Virtus (Jueves 5, 20.45)
El Madrid es claro favorito en esta jornada para imponerse en esta jornada y enlazar dos victorias consecutivas en esta Euroliga.
Baskonia - Paris (Viernes 6, 20.30)
El campeón de la Copa no está haciendo una buena competición en la Euroliga. El Baskonia es el 18º clasificado y no tiene opciones de clasificación.
Resto de partidos de la 30ª jornada de la Euroliga
Fernerbahçe-Mónaco; Efes-Asvel; Estrella Roja-Bayern Munich y Olympiacos-Panathinaikos.
Donde ver la jornada 30 de la Euroliga
Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.
