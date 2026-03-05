Jornada 30 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

Nathan Donald, del Valencia, en el duelo ante el Baskonia de la pasada jornada de la Euroliga.

El Valencia recibe al Zalgiris y el Madrid a la Virtus, mientras que el Barcelona viaja a Milán y el Baskonia recibe al Paris

La Euroliga retoma la competición con la jornada 30 y muy pendiente de todo lo que ocurra con el conflicto de Oriente Medio. El Valencia recibe al siempre incómodo Zalgiris, mientras que el Madrid se enfrenta a la Virtus. El Barcelona emprende viaje a Milán y la jornada española se cierra con el partido entre el Baskonia y el Paris. Los partidos entre el Maccabi y el Hapoel, así como el Partizan frente al Dubai han sido suspendidos por la guerra en Oriente Medio.

El Valencia, en un gran momento de juego y segundo clasificado, debe imponerse a un Zalgiris que también está haciendo una buena competición al estar en la sexta plaza.

El Barcelona es favorito para imponerse a un rival que se encuentra clasificado en la 12ª posición. Los catalanes defienden su octava plaza.

El Madrid es claro favorito en esta jornada para imponerse en esta jornada y enlazar dos victorias consecutivas en esta Euroliga.

El campeón de la Copa no está haciendo una buena competición en la Euroliga. El Baskonia es el 18º clasificado y no tiene opciones de clasificación.

Resto de partidos de la 30ª jornada de la Euroliga

Fernerbahçe-Mónaco; Efes-Asvel; Estrella Roja-Bayern Munich y Olympiacos-Panathinaikos.

Donde ver la jornada 30 de la Euroliga

Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.