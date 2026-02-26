El Valencia Basket bate con 68 puntos el récord de anotación en una primera parte de la Euroliga ante Baskonia

La noche arrancó con aire festivo en el Buesa Arena y, aunque la derrota empañó un tanto el guion deseado, la grada no dejó de celebrar a los suyos hasta el pitido final. Baskonia presentaba ante su afición el reciente título de Copa, compartiendo el trofeo con una grada entregada que acudió en masa al pabellón para homenajear a los suyos. El ambiente era de celebración, de orgullo colectivo, de continuidad en la euforia. Pero la puesta en escena competitiva rompió cualquier expectativa.

En cuanto el balón se elevó al aire, Valencia Basket impuso un ritmo inasumible para los de Paolo Galbiati. El conjunto taronja convirtió la fiesta en una pesadilla y dejó claro desde el primer minuto que su visita a Vitoria no iba a ser protocolaria. El 14-35 que reflejaba el marcador al término del primer cuarto fue una declaración de intenciones y, al mismo tiempo, el síntoma de dos realidades opuestas. Baskonia comparecía aún con la resaca emocional y sin objetivos ya en esta edición de la Euroliga; Valencia, en cambio, aterrizaba con hambre competitiva, decidido a reforzar su posición en la competición continental y a sacudirse la espina de su dolorosa eliminación copera ante el Real Madrid.

Lejos de relajarse tras el primer golpe, el equipo de Pedro Martínez intensificó su dominio. El ataque fluía con precisión, la circulación encontraba siempre al hombre liberado y la defensa vitoriana se mostraba incapaz de ajustar. Montero y compañía castigaban cada desajuste, cada transición mal cerrada, cada ayuda tardía. El marcador se disparó hasta un contundente, a la vez que histórico, 35-68 al descanso, reflejo fiel de un vendaval ofensivo sin respuesta. Esos 68 puntos establecían un nuevo récord de anotación en una primera mitad de la Euroliga, superando los 66 del Kinder Bolonia de 2001.

Tras el paso por vestuarios, el guion apenas varió. Valencia mantuvo la concentración y la intensidad, consciente de que el partido estaba encarrilado pero decidido a no conceder margen a la reacción. Baskonia, en cambio, siguió desdibujado, superado en ritmo y confianza. Solo Luwawu-Cabarrot ofreció señales de resistencia individual en un equipo sin continuidad colectiva. Lo que comenzó como una noche de homenaje terminó siendo un recordatorio de la exigencia que impone la élite europea y de la distancia que, al menos esta vez, separó a ambos conjuntos.

Real Madrid RMA 93 B. Munich MUN 70 1 2 3 4 T RMA 19 34 25 15 93 MUN 12 21 14 23 70 FINALIZADO

El Real Madrid, por su parte, se dio un festín en su duelo frente al Bayern en un partido que se resolvió sin suspense como así lo refleja el 93-70 final. El conjunto blanco impuso su jerarquía desde el salto inicial y convirtió la noche del Movistar Arena en un ejercicio de autoridad, una victoria sólida que, sin embargo, apenas actúa como bálsamo tras la herida aún reciente de la final de la Copa del Rey. El 93-70 final reflejó con fidelidad lo visto sobre el parqué: un Real Madrid superior en intensidad, profundidad de plantilla y ejecución, que resolvió el compromiso con solvencia y sin sobresaltos, aunque sin borrar del todo la decepción reciente.